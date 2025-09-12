Высокая пожарная опасность ожидается с 13 сентября на юге Псковской области

Высокая пожарная опасность ожидается на территории Псковской области, преимущественно по южным районам, с 13 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.
Фото: ГУ МЧС РФ Псковской области
«С 13 сентября 2025 года местами по Псковской области, преимущественно по южным районам, ожидается высокая пожарная опасность. 4 класс по региональной шкале», - говорится в сообщении.
Напомним, в случае возникновения пожара необходимо звонить по номеру вызову пожарной охраны: 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру: 112.