Высокая пожарная опасность ожидается с 13 сентября на юге Псковской области

Высокая пожарная опасность ожидается на территории Псковской области, преимущественно по южным районам, с 13 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.

Фото: ГУ МЧС РФ Псковской области

«С 13 сентября 2025 года местами по Псковской области, преимущественно по южным районам, ожидается высокая пожарная опасность. 4 класс по региональной шкале», - говорится в сообщении.

Напомним, в случае возникновения пожара необходимо звонить по номеру вызову пожарной охраны: 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру: 112.