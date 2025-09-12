Псковcкая обл.
Общество

Наставничество стало одной из основных тем заседания трехсторонней комиссии Псковской области

12.09.2025 19:40|ПсковКомментариев: 0

В правительстве Псковской области состоялось заседание областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

В ходе заседания комиссии были рассмотрены важные вопросы, касающиеся социально-трудовой сферы:

Об итогах проведения Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

Ярмарка проходила в третий раз, а с 2025 года мероприятие — это часть национального проекта «Кадры». Впервые в Псковской области федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» проходил во всех муниципалитетах области.

На 24 площадках региона были представлены более 270 организаций и более 5 000 вакансий. Более 400 человек получили предложения о работе.

Об индексации в 2025 году должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) работников бюджетной сферы в Псковской области.

На основании постановления правительства Псковской области от 22.08.2025 N 305 «Об индексации в 2025 году должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) работников бюджетной сферы Псковской области» с 01.10.2025 на 4,5 процента будут проиндексированы должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) работников бюджетной сферы Псковской области, указанных в ст. 1 Закона Псковской области от 07.10.2010 N 1006-ОЗ "Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской области".

О проведении всемирного дня действий за достойный труд.

Данный вопрос был внесён на заседание комиссии по инициативе профсоюзной стороны в соответствии с постановлением Исполкома ФНПР от 26 июня 2025 года № 5-4 «О подготовке и проведении. Всероссийской акции профсоюзов. в рамках Всемирного дня действий. «За достойный труд!» в 2025 году.

С докладом по данному вопросу выступил Председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов:

  • «Всемирный день действий "За достойный труд!"» в текущем году пройдет под лозунгом «За достойный труд наставников!».
  • В августе Президиум Псковского облсовпрофа поддержал решение Исполкома ФНПР о подготовке и проведении Всероссийской акции профсоюзов под обозначенным девизом.
  • Именно авторитетные, опытные и результативные работники играют важную роль в практической подготовке молодых специалистов и их профессиональной адаптации в организации.
  • Одна из ключевых задач наставника — мотивировать наставляемых, вдохновлять их на достижение профессиональных целей и способствовать их личностному росту…

В рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» в 2025 году на основании постановления Президиума Псковского облсовпрофа запланированы встречи с социальными партнерами на всех уровнях власти для обсуждения вопросов применения лучших практик наставничества, о развитии наставничества в организациях различных отраслей и включении мер поддержки наставников в документы социального партнёрства.

26-27 сентября состоится региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой профсоюзный лидер» с участием наставников. 7 октября в Большом зале Дома профсоюзов состоится концерт.»

О развитии наставничества в учреждениях Псковской области и на государственной гражданской службе Псковской области

Наталья Горбачёва - председатель областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ и Наталия Родионова - председатель областной организации профсоюза работников культуры поделились опытом организации наставничества в соответствующих отраслях.

Начальник отдела развития государственной службы и кадров Правительства Псковской области Юлия Бовкина рассказала о том, что система наставничества в рамках государственной службы от Правительства Псковской области стала победителем конкурса «Наставничество» президентской платформы «Россия – страна возможностей» в номинации «Наставничество на службе» направления «Лучшие практики наставничества», который проводился в 2024 году.

Сторонам социального партнёрства комиссией рекомендовано оказать поддержку массовому внедрению института наставничества посредством закрепления соответствующих норм в коллективных договорах и соглашениях.

Министерству труда и занятости Псковской области поручено разработать проект постановления правительства Псковской области об утверждении положения о наставничестве в сфере труда в государственных областных бюджетных, автономных и казённых учреждениях Псковской области.

Объединению работодателей совместно с объединением профсоюзов Псковской области в конце 2025 года провести чествование наставников и работодателей, развивающих наставничество в трудовых коллективах области.

С информацией о взаимодействии органов местного самоуправления муниципальных районов, осуществляющих полномочия в сфере образования, с организациями профсоюза работников образования в рамках территориальных отраслевых соглашений по образовательным организациям, находящимся в ведении муниципального образования выступила Наталья Горбачёва.

Наталья Николаевна особо подчеркнула роль коллективных договоров в образовательных организациях области.

По состоянию на 1 января 2025 года в структуре Псковской областной организации Профсоюза насчитывается 276 первичных профсоюзных организаций (из 388 образовательных организаций области). В 83 ППО не были заключены коллективные договоры.

Развитие социального партнерства в отрасли в современных условиях требуют принципиально нового отношения социальных партнеров к заключению коллективных договоров и соглашений, их структуре и содержанию, правовому статусу и ответственности сторон за выполнение принимаемых обязательств, поскольку в соответствии с Трудовым кодексом РФ государство берет на себя лишь минимум обязательств по установлению прав и социальных гарантий для работников, передавая решение важнейших социально-трудовых вопросов непосредственно сторонам трудовых отношений - работодателю и работникам. На наш взгляд, властным и общественным структурам, органам местного самоуправления, нашим профсоюзным организациям следует занять более активную позицию в отношении развития социального партнерства.

Трёхсторонней комиссией были рассмотрены вопросы реализации мер по противодействию ВЫИЧ на территории Псковской области и промежуточные результаты прохождения в 2025 году работающим населением профилактических медицинских осмотров, включая диспансеризацию.

Министерству здравоохранения Псковской области поручено продолжить реализацию программы по внедрению эффективных инструментов профилактики и лечения ВИЧ-инфекций в ключевых группах населения Псковской области на 2024-2026 годы и продолжать обеспечение прохождения в 2025 году работающим населением профилактических медицинских осмотров, включая диспансеризацию.

Заключительный вопрос повестки дня заседания комиссии – Практика применения рекомендаций по поддержке работников с семейными обязанностями на предприятиях Псковской области.

О поддержке работников с семейными обязанностями сделала доклад с презентацией директор по персоналу ЗАО «Завод электротехнического оборудования» Надежда Якушева.

Решением комиссии по данному вопросу рекомендовано объединению работодателей Псковской области организовать распространение практики ЗАО «ЗЭТО» по поддержке работников с семейными обязанностями на рабочие коллективы для её дальнейшего внедрения., а Министерству труда и занятости Псковской области - организовать сбор и анализ лучших практик работодателей по поддержке работников с семейными обязанностями.

Источник: Псковская Лента Новостей
