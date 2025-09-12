Общество

Пятая карантинная фитосанитарная зона по повилике установлена в Пустошкинском районе

Управление Россельхознадзора выявило новый очаг карантинного сорняка — повилики (Cuscuta spp.) — на территории Пустошкинского района Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

На территории Пустошкинского района действующими остаются 4 карантинные фитосанитарные зоны по повилике на общей площади 134,1 га, установленные в 2024 году.

В ходе проведенного Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора в 2025 году мониторинга карантинного фитосанитарного состояния Псковской области на территории Пустошкинского района выявлены очаги карантинного сорного растения - повилика (Cuscuta spp.). Лабораторные исследования, проведенные в Северо-Западном филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», подтвердили наличие данного карантинного объекта.

В связи с этим приказом управления на земельных участках, находящихся на территории сельского поселения «Гультяевская волость», северо-восточнее деревне Белое Пустошкинского района, установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим на площади 55,6 га, разработана и направлена программа локализации и ликвидации очагов карантинного объекта хозяйствующему субъекту, в собственности которого находятся земельные участки.

Информация о карантинных фитосанитарных зонах, установленных на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Новгородской и Вологодской областей, размещена на сайте управления (раздел «Открытые данные» — «Карантинные фитосанитарные зоны»). Возможность проверки наличия карантинных зон по заданным координатам доступна в ФГИС «Аргус-Фито» по ссылке.