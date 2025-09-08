Общество

В Великолукском районе расширили карантинную зону по повилике

Должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в августе текущего года провели мониторинг территории карантинной фитосанитарной зоны, установленной на площади 71,91 га по карантинному сорному растению — повилика (Cuscuta spp.) и расположенной в Лычевской волости Великолукского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В результате проведенного обследования выявлен новый очаг повилики, что подтверждено данными лабораторных исследований.

В связи с этим изменены границы карантинной фитосанитарной зоны и введен карантинный фитосанитарный режим на общей площади 110,2 га, выделены два очага повилики на площади 9,75 га и 40,6 га. Также управление Россельхознадзора физическому лицу, на территории земельных участков которого установлена карантинная фитосанитарная зона, повторно направило программу локализации и ликвидации карантинного объекта.

Информация о карантинных фитосанитарных зонах, установленных на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Новгородской и Вологодской областей, размещена на сайте управления (раздел «Открытые данные» — «Карантинные фитосанитарные зоны»). Возможность проверки наличия карантинных зон по заданным координатам доступна в ФГИС «Аргус-Фито» по ссылке.