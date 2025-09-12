Общество

Депутатов Островского района наградили за многолетний вклад в развитие региона

Торжественное мероприятие «Я здесь живу, и край мне этот дорог!», посвящённое чествованию депутатов районного и городского Собраний депутатов разных созывов, прошло в Центре культуры «Юбилейный» города Острова, сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram-канал

«Высказал тёплые слова признательности всем, кто на протяжении многих лет посвящал себя служению Острову и району, кто решал вопросы местного значения, кто своим трудом и энергией развивал местное самоуправление, формируя настоящее и будущее Островского района. Вы были голосом своих избирателей, вы слышали их нужды, их чаяния, и стремились воплотить их в жизнь. Ваша деятельность – это не просто формальное исполнение обязанностей, это искреннее желание сделать жизнь в нашем районе лучше, комфортнее, перспективнее. Вы были теми, кто помогал нашим сёлам жить, развиваться, сохранять свою уникальность и самобытность. Вы были теми, кто верил в потенциал наших земель и наших людей. Спасибо за вашу самоотдачу, терпение, преданность делу», - отметил Дмитрий Быстров.

Также к коллегам обратился председатель районного Собрания депутатов Александр Обризан, выразив особую благодарность главам сельских поселений: «Ваше понимание и сотрудничество с депутатским корпусом позволили нам совместно решать сложные задачи и добиваться значительных результатов. Ваша работа на местах, ваше знание проблем и потребностей жителей – это основа успешного развития наших сёл. Спасибо вам за вашу преданность делу и любовь к родному краю!».

В ходе торжественной церемонии награждения вручил медали «За заслуги перед районом» за многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления и оперативное решение вопросов местного значения на территории муниципального образования «Островский район» главе городского поселения «Остров» Николаю Григорьеву, главе сельского поселения «Островская волость» Фёдору Дробышеву, главе сельского поселения «Воронцовская волость» Владимиру Орлову, главе сельского поселения «Горайская волость» Анатолию Цыганкову, председателю Собрания депутатов Островского района седьмого созыва Александру Обризану.

Нагрудным знаком «За заслуги перед районом» награждены: глава сельского поселения «Бережанская волость» Наталья Лодыгина и глава администрации городского поселения «Остров» Татьяна Филиппова.

Почётные грамоты администрации Островского района вручены депутатам районного Собрания депутатов седьмого созыва, депутатам Собрания депутатов городского поселения «Остров» четвертого созыва, депутатскому составу сельских поселений, а также обеспечивающим работникам Собраний депутатов и специалистам администраций сельских поселений и городского поселения «Остров».

Музыкальные подарки и праздничное настроение участникам мероприятия подарили солисты ЦК «Юбилейный» и творческий коллектив из Горайской волости «Заборовские девчата».