Акции, выставки и уроки мужества пройдут ко Дню памяти псковичей, погибших при защите Отечества

Жители Псковской области 18 сентября примут участие в торжественных и культурных мероприятиях, приуроченных к региональной памятной дате — Дню памяти псковичей, погибших при защите Отечества. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области, в муниципалитетах запланировано порядка 100 мероприятий, среди которых просветительские беседы, культурно-патриотические акции, выставки, встречи с участниками СВО, уроки мужества.

Утро 18 сентября начнется с заупокойной панихиды по погибшим при исполнении воинского долга и служебных обязанностей. Службы пройдут в храмах всех округов области. Также в муниципалитетах состоятся церемонии возложения цветов и гирлянд воинской славы к мемориалам, напоминающим о героизме псковичей, в разное время пожертвовавших жизнью ради будущего Отчизны, своего родного края.

В этот день в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова пройдет научная конференция «Форпост земли Русской».

Как заметили в правительстве, важным событием празднования региональной памятной даты станет открытие масштабной выставки «Чужие и СВОи. Обличья и лица», посвященной событиям специальной военной операции. На ней будут представлены более 300 предметов, а также информационные материалы, в том числе в мультимедийном формате, рассказывающие об истории появления украинского национализма, геноциде русскоязычного населения Донбасса и притеснении православия и одновременно демонстрирующие мужество российских бойцов, военных корреспондентов и медиков, участвующих в СВО. Выставка будет работать до 25 октября.

К памятной дате приурочено открытие ряда новых воинских мемориалов. Так, в Невельском муниципальном округе уже торжественно открыта стела Герою России Владиславу Макарову, который погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО.

В знак памяти о погибших земляках 18 сентября в Пскове состоятся премьеры фильмов о героях-участниках СВО Денисе Дементьеве и Игоре Суханове. Картины созданы в продолжение проекта «Славе не меркнуть, подвигу жить: Герои России в истории и современности» и приурочены к Году защитника Отечества. Показы пройдут с участием членов семей погибших военнослужащих, сослуживцев, участников специальной военной операции, молодежных и патриотических организаций.

В завершении дня в большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится масштабный концерт с участием одного из ведущих коллективов страны — 23-го военного оркестра Ленинградского военного округа.