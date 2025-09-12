Псковский и рязанский губернаторы обсудили межрегиональное сотрудничество

Официальная делегация Псковской области во главе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым посетила Рязанскую область, чтобы обсудить вопросы межрегионального сотрудничества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области.
Фотографии Георгия Василькова
На рабочей встрече официальных делегаций Псковской и Рязанской областей детально рассмотрели предложения по развитию двустороннего взаимодействия, сохранению исторической памяти, вопросы патриотического воспитания и поддержки семей десантников.
В правительстве заметили, что история как Псковской, так и Рязанской областей тесно связана с этапами становления и развития Воздушно-десантных войск.
Губернатор Павел Малков подчеркнул: «Наши регионы объединяет многое, и прежде всего — Воздушно-десантные войска. Мы всегда должны помнить героические подвиги десантного братства и сохранять нашу общую историю, в которой ВДВ имеет большое значение. Будем обмениваться опытом по благоустройству общественных пространств, планированию территорий, развитию внутреннего туризма и в других сферах».
В ходе совещания стороны рассмотрели возможные инициативы и предложения, которые могут объединить Псковскую и Рязанскую области. На встрече было подчеркнуто, что особое внимание должно быть уделено увековечению подвигов и памяти о героях-десантниках, работе с детьми и молодежью. Запланированы просветительские, научные, культурные и спортивные мероприятия. Отдельный блок работ планируется направить на благоустройство памятных мест на территориях Рязанского и Псковского регионов.
Михаил Ведерников во время обсуждения пригласил курсантов рязанского училища приехать в Псковскую область в рамках проекта «Больше, чем путешествие» от Росмолодежи. В прошлом году благодаря этому проекту с достопримечательностями региона смогли познакомиться белорусские студенты.
В состав делегации Псковской области во время поездки в Рязанскую область вошли Сенатор Российской Федерации Алексей Наумец, заместитель губернатора Ольга Тимофеева, руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов, глава города Пскова Борис Елкин.