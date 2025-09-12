Общество

Псковский и рязанский губернаторы обсудили межрегиональное сотрудничество

Официальная делегация Псковской области во главе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым посетила Рязанскую область, чтобы обсудить вопросы межрегионального сотрудничества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области.

Фотографии Георгия Василькова

На рабочей встрече официальных делегаций Псковской и Рязанской областей детально рассмотрели предложения по развитию двустороннего взаимодействия, сохранению исторической памяти, вопросы патриотического воспитания и поддержки семей десантников.

В правительстве заметили, что история как Псковской, так и Рязанской областей тесно связана с этапами становления и развития Воздушно-десантных войск.

«Нужно выходить на новый уровень взаимодействия между нашими регионами, потому что на самом деле нас объединяет очень много. И Рязанская, и Псковская земля старинная, с большим историко-культурным наследием. И у вас, и у нас благодаря поддержке нашего президента динамично развивается туризм и инфраструктура. Рязанская область — это колыбель крылатой пехоты, здесь находится высшее воздушно-десантное училище. В Псковской области располагается легендарная 76-я дивизия», — выступил Михаил Ведерников.

Губернатор Павел Малков подчеркнул: «Наши регионы объединяет многое, и прежде всего — Воздушно-десантные войска. Мы всегда должны помнить героические подвиги десантного братства и сохранять нашу общую историю, в которой ВДВ имеет большое значение. Будем обмениваться опытом по благоустройству общественных пространств, планированию территорий, развитию внутреннего туризма и в других сферах».

В ходе совещания стороны рассмотрели возможные инициативы и предложения, которые могут объединить Псковскую и Рязанскую области. На встрече было подчеркнуто, что особое внимание должно быть уделено увековечению подвигов и памяти о героях-десантниках, работе с детьми и молодежью. Запланированы просветительские, научные, культурные и спортивные мероприятия. Отдельный блок работ планируется направить на благоустройство памятных мест на территориях Рязанского и Псковского регионов.

Михаил Ведерников во время обсуждения пригласил курсантов рязанского училища приехать в Псковскую область в рамках проекта «Больше, чем путешествие» от Росмолодежи. В прошлом году благодаря этому проекту с достопримечательностями региона смогли познакомиться белорусские студенты.

В состав делегации Псковской области во время поездки в Рязанскую область вошли Сенатор Российской Федерации Алексей Наумец, заместитель губернатора Ольга Тимофеева, руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов, глава города Пскова Борис Елкин.