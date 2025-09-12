Теплое начало рабочей недели прогнозируют синоптики на Северо-Западе

Теплое начало рабочей недели прогнозируют на Северо-Западе, сообщает метеоцентр «Фобос».
«На Северо-Западе в начале рабочей недели ещё аномально тепло – даже на севере региона столбики термометров могут дотянуться до +16…+21 градуса. Но затем поля дождевой облачности уплотнятся, в результате на севере воздух остынет до +10…+15 градусов, в южных широтах – до +13…+18 градусов», - рассказали синоптики.
Напомним, облачная с прояснениями погода без существенных осадков ожидается на территории Псковской области 15 сентября.
Ранее сообщалось, что в Псковской области заканчивается первая часть бабьего лета.