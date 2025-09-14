Общество

День свободных денег отмечают 15 сентября

15 сентября отмечается День свободных денег. Но это не праздник, как таковой, а своего рода социальный эксперимент, который был запущен в 2011 году для популяризации такого вида финансовой деятельности, как экономика совместного потребления. Главная цель Дня – воспитать в людях правильное отношение к деньгам, которые должны все время работать, являясь жизненной силой любой экономики, а не оседать где-то мертвым грузом.

Главное событие праздника – раздача денег незнакомцам с условием передачи половины полученной суммы другому. Участники придумывают свои формы передачи, например, бесплатный кофе с просьбой передать деньги незнакомцу. Деньги можно оставить на видном месте или перевести онлайн, размер суммы не ограничен.

Инициатор праздника – Донни Маклуркан, сооснователь Института пост-роста, выбрал дату 15 сентября в память о банкротстве Lehman Brothers в 2008 году. Он хотел показать, что деньги – инструмент обмена и сотрудничества, а не только накопления, пишет calend.ru.

День свободных денег впервые прошел в 2011 году и стал известен в 35 странах, проведено более 300 мероприятий. Отношение к акции неоднозначное, но организаторы уверены, что она развивает мышление и экономику.