Общество

Депутаты областного Собрания на неделе проведут прием граждан

Личный прием граждан проведут депутаты Псковского областного Собрания на этой неделе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

16 сентября, во вторник, с 10:00 до 12:00 прием граждан проведет вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян, округ №9 (Новоржевский, Островский, Пушкиногорский округа).

17 сентября, в среду, с 10:00 до 12:00 прием осуществит депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов, округ №1 (часть города Пскова - центр, Любятово, Завокзалье, Псковкирпич).

18 сентября, в четверг, с 10:00 до 11:00 прием граждан проведет заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих, округ №11 (Бежаницкий, Дедовичский, Локнянский и Опочецкий округа).

Также 18 сентября с 11:00 до 12:00 состоится прием граждан председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым, округ №8 (Дновский, Плюсский, Порховский и Стругокрасненский округа).

Приёмы граждан проводятся в общественной приёмной партии «Единая Россия» на улице Гоголя, 9.

«Если у вас нет возможности прибыть на встречу лично, можно пообщаться с депутатом по телефону: 8 (8112) 66-25-12. По этому номеру телефона также проводится предварительная запись», - добавили в пресс-службе Собрания.