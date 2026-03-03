 
Общество

Новый благоустроенный сквер появится в Острове-3

На строительство благоустроенного сквера с детской площадкой в Острове-3 могут выделить до 7 200 705 рублей, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

В сквере возле дома №20 в микрорайоне Остров-3 планируется обустроить тротуары, установить новые скамейки и мусорные урны.

Также подрядчик должен будет поставить детскую площадку, на которой будут присутствовать двухсекционные качели, песочница и игровой комплекс. 

Помимо этого, будут выполнены работы по озеленению и замене бортового камня.

Сквер планируется обустроить до 15 июля текущего года. Подрядчика определят 11 марта.

