ВИР-технология: новое слово в капитальном ремонте мягких кровель

Вопрос ремонта мягкой кровли встает перед многими управляющими компаниями, ТСЖ и владельцами зданий. Традиционный подход - полный демонтаж старого покрытия и укладка нового - обходится дорого, занимает много времени и требует вывоза строительного мусора. Сегодня всё чаще применяется более современное решение - ВИР-технология капитального ремонта кровель.

В чём суть метода?

Старый кровельный ковер не выбрасывается, а перерабатывается непосредственно на крыше при помощи специализированного оборудования. Полученная масса равномерно распределяется и образует толстый, герметичный и прочный слой, который становится надёжной защитой от влаги и механических повреждений. Для дополнительной гарантии долговечности сверху укладывается один слой рулонного материала (чаще всего рубероида).

Главные преимущества ВИР-технологии:

экономичность - нет затрат на демонтаж и вывоз старого покрытия;

скорость - работы выполняются быстрее, чем при классическом ремонте;

надёжность - получается монолитное, бесшовное покрытие, которое служит десятилетиями;

экологичность - минимизируется количество строительных отходов;

универсальность - технология подходит как для жилых домов, так и для промышленных объектов.

Сегодня ВИР-технология применяется в разных регионах России и показывает отличные результаты.

В Пскове такие работы выполняет, например, компания ООО «Стройград». За её плечами десятки объектов, где мягкая кровля получила новую жизнь. Практика показывает: правильно выполненный ремонт по ВИР-технологии позволяет значительно продлить срок службы здания и существенно сэкономить средства, отмечают эксперты.