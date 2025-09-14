Общество

Начинается видеотрансляция передачи «Великий, могучий»: «Ё» моё — буква с шатким статусом

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Великий, могучий», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня речь пойдет о появлении в русском языке буквы «ё», ее важных функциях и правильном употреблении.

В глубины алфавита ведущая Юлия Магера погрузится вместе с учителем русского языка и литературы, заместителем директора псковской гимназии №29, лектором российского общества «Знание» Екатериной Торшиной.

Программа «Великий, могучий» выходит при поддержке правительства Псковской области.