В Пскове названы победители регионального этапа национальной премии «Человек труда»

Итоги регионального этапа национальной премии «Человек труда», запущенной по инициативе «Единой России» в рамках партпроекта «Выбирай своё», подвели в Псковской области, сообщается в Telegram-канале депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», куратора регионального отделения Союза машиностроителей России Александра Козловского.

Фотографии: Александр Козловский / Telegram

«Как руководитель оргкомитета регионального этапа премии, с коллегами поработал в формате видеосвязи. Заседание оргкомитета прошло при поддержке реготделения Союза машиностроителей России. В этом году премия проходит впервые. Всего на региональный этап поступило 19 заявок, лучшими по итогам отбора стали три кандидата. Они и представят Псковщину на федеральном этапе. Это не просто победители – это настоящие герои труда, каждый из которых олицетворяет преданность профессии, ответственность и любовь к своему делу», - сообщил Александр Козловский.

Он представил список победителей:

Советник генерального директора ПАО «АВАР» Валентина Рыкова – победитель в номинации «Лучший наставник» – посвятила заводу более полувека. Она прошла путь от инженера-конструктора до руководителя кадровой службы и советника генерального директора. Под её руководством на предприятии сформировалась сильная школа наставничества, благодаря которой десятки молодых специалистов нашли своё место в профессии. Валентина Рыкова заслуженно признана «Лучшим наставником», ведь её опыт и поддержка стали основой для новых поколений рабочих и инженеров, отметил депутат.

Начальник учебного участка механического цеха ЗАО «ЗЭТО» Юрий Ефимов лидировал в номинации «Семейные трудовые династии». Он – продолжатель трудовой династии Афанасьевых, чей общий стаж на заводе электротехнического оборудования превышает 130 лет. Сегодня он не только трудится на заводе, но и обучает молодых рабочих востребованным специальностям. За годы работы он подготовил десятки токарей и фрезеровщиков, и многие его ученики продолжают трудиться на заводе. По мнению Александра Козловского, в его истории есть главное – преемственность, когда знания и ценности передаются из поколения в поколение. Именно такие династии сохраняют связь времён и делают профессию по-настоящему уважаемой.

Руководителя специального конструкторского бюро опытного завода «Микрон» Александра Пятаева признали лучшим в номинации «Технологический лидер». Александр Пятаев начал карьеру на заводе «Микрон» рабочим, а сегодня возглавляет специальное конструкторское бюро. Под его руководством предприятие освоило производство металлического порошка для 3D-печати, что стало важным шагом в условиях импортозамещения. Сейчас он отвечает за разработку и внедрение новых технологий в сфере спецтехники, курирует полный цикл работ от идеи до готового изделия. «Его путь – наглядный пример того, как трудолюбие, упорство и стремление к новаторству открывают дорогу к лидерству и формируют будущее российской промышленности», - считает Александр Козловский.