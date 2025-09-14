Общество

С января по август «Ласточки» перевезли между Псковом и Петербургом свыше 565 тысяч пассажиров

В январе-августе скоростные поезда «Ласточка» на маршрутах Санкт-Петербург — Псков/Печоры и Псков — Петрозаводск перевезли более 600 тысяч пассажиров, сообщили Псковской Ленте Новостей ОАО «Российские железные дороги».

За период с января по август «Ласточки» на маршруте Санкт-Петербург — Псков/Печоры перевезли 565,2 тысячи пассажиров, а скоростные поезда, курсирующие между Псковом и Петрозаводском, обеспечили транспортировку 41,9 тысячи человек.

Общее количество пассажиров на указанных маршрутах составило более 607 тысяч.