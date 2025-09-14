Общество

Проект бюджета на три года внесут в Госдуму до 1 октября

Стартовала осенняя сессия Государственной Думы. Из обозначенных на осеннюю сессию приоритетов – проект бюджета на трёхлетний период, Правительство планирует его внести до 1 октября, сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото: ГД РФ

В ходе первого в этом сезоне пленарного заседания спикер Вячеслав Володин отметил, что в законодательном портфеле депутатов ГД находятся 1174 законопроекта, основная часть которых – в стадии предварительного рассмотрения.

Из обозначенных на осеннюю сессию приоритетов – проект бюджета на трёхлетний период, правительство планирует его внести до 1 октября. Неукоснительно в нем должны быть соблюдены социальные права граждан, а при работе – учтены обращения граждан из регионов. 27 законопроектов касаются участников СВО и членов их семей: расширение социальных гарантий, получение образования и другие. Еще один приоритет – защита граждан от мошеннических проявлений.

На сегодняшнем пленарном заседании в первом чтении приняли законопроект, который предоставляет льготное право поступления в вузы пасынкам и падчерицам участников СВО. На данный момент такое право есть у самих участников спецоперации и их детей.

«Кроме того, ужесточили наказание за нарушение установленных требований к перевозке детей: штраф может вырасти до 200 тысяч рублей для юрлиц. Инициатива прошла первое чтение», - заключил Александр Козловский.