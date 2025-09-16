Общество

Псковские профсоюзы обсуждали важные вопросы на Всероссийской неделе охраны труда

Псковские профсоюзы обсуждали важные вопросы на Всероссийской неделе охраны труда, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном совете профсоюзов.

Фото: Псковский облсовпроф

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, гостям и организаторам Всероссийской недели охраны труда. Он отметил необходимость новаторских подходов к вопросам охраны труда.

«От результатов таких усилий прямо зависят благополучие каждого работника и его близких, здоровье и продолжительность жизни людей. И конечно, наша общая цель, задача для партнерства государства и бизнеса – это укрепление принципов, основ культуры безопасности труда», – сказал Владимир Путин.

На предупреждение рисков для людей работодателями в этом году предусмотрено 36 млрд рублей, а в следующем году — еще почти 40 млрд рублей. Об этом в своем видеообращении к участникам и организаторам X Всероссийской недели охраны труда сказал председатель правительства России Михаил Мишустин. Также участников поприветствовала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. В своем выступлении она указала, что количество несчастных случаев в 2024 году по сравнению с 2015 годом сократилось на 21,1%.

«Сегодня в ходе стратегической пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда поднимаются важнейшие для страны вопросы. Вопросы, напрямую влияющие на дальнейшее развитие в новых условиях, безусловно и безоговорочно важные для профсоюзов», — прокомментировал второй день работы Всероссийской недели охраны труда председатель Псковского областного совета Игорь Иванов.