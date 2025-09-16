Общество

Врач анестезиолог-реаниматолог появился на псковской скорой помощи

На Псковской станции скорой медицинской помощи появился врач-анестезиолог-реаниматолог Алексей Карасев, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото: Министерство здравоохранения Псковской области

«В Псковской станции скорой медицинской помощи произошли важные обновления: к команде присоединился молодой специалист, врач-анестезиолог-реаниматолог Алексей Карасев. Алексей Сергеевич — целевой выпускник Смоленской государственной медицинской академии, что подтверждает его высокий уровень подготовки и стремление к профессиональному развитию. В настоящее время он проходит аккредитацию, что говорит о его стремлении соответствовать современным требованиям в области медицины», - сообщили в министерстве.

Отмечается, что специалист уже получил служебное жилье.

«Его участие в команде скорой медицинской помощи, безусловно, способствует повышению уровня оказания экстренной помощи и улучшению медицинского обслуживания в Пскове», - добавили в министерстве.