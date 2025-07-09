Общество

Анестезиолого-реанимационная бригада скорой помощи появится в Пскове

Анестезиолого-реанимационная бригада скорой медицинской помощи появится в Пскове, заявил главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков в рамках парламентского часа на 46-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 10 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Денис Сачков отчитался о проведенной работе.

«Вкратце попробую остановиться на основных волнующих вопросах работы службы скорой медицинской помощи. Начну с того, что служба скорой медицинской помощи прошла процедуру реорганизации и объединения в 2019 году. 1 декабря 2019 года служба стала единой. С того момента и на сегодняшний день ни один из постов в муниципальных образованиях не сокращен, они все представлены на карте, все посты существуют. По количеству бригад: в штатном расписании ровно то же самое, что и было, когда скорая помощь функционировала при районных больницах», - сообщил Денис Сачков.

В 2025 году структура вызовов немного поменялась в плане увеличения количества вызовов в неотложной форме, уточнил главврач: «На первое место у нас вышел Плюсский район, второе место поделили между собой Порховский и Пыталовский и на третьем месте у нас Новоржевский район».

Среднесуточная нагрузка на бригаду скорой медицинской помощи в целом по области в 2024 году составляла 8,7 вызова, в 2025 – 8,23 вызова. В городах муниципальных образований максимальное количество по городу Пскову и городу Великие Луки - число не доходит до 14 вызовов в сутки, по районам - от 4 до 6 вызовов в сутки.

Денис Сачков отдельно затронул один из ключевых вопросов в работе скорой помощи – время доезда до пациента.

«Время доезда бригад скорой медицинской помощи может быть обоснованно скорректировано с учётом транспортной доступности, плотности населения, а также климатических и географических особенностей региона. В этом году введены корректировки и обозначено, что 20-минутный доезд сохраняется при расстоянии до пациента до 20 километров. От 20 до 40 км время доезда корректируется до 40 минут. При расстоянии от 40 до 60 км время доезда - 60 минут. При расстоянии от 60 до 70 км время доезда может составлять 75 минут», - пояснил главврач.

Также он рассказал о новой, недавно внедренной системе «перехватывающих бригад». Ее суть заключается в том, чтобы бригады скорой помощи передавали пациента другой бригаде, находящейся ближе к стационару, тем самым сокращая время возврата на исходную точку бригады, изначально получившей вызов.

«С 1 июня введена так называемая система "перехвата бригад скорой медицинской помощи" для эвакуации пациентов. Перехваты происходят для Дновского, Дедовичского постов на базе Порховской межрайонной больницы. За июнь осуществлено 82 перехвата, что позволило бригадам быстрее вернуться в места своей дислокации для получения следующих вызовов и оказания помощи населению», - сказал Денис Сачков.

Он не обошел стороной волнующий всех кадровый вопрос и анонсировал появление в Пскове первой анестезиолого-реанимационной бригады.

«Что касается кадров, достигнута предварительная договоренность о заключении целевых договоров для поступления в медицинские колледжи, - заявил Денис Сачков. - В настоящее время целевое обучение проходит 27 человек. Семь обучающихся получают высшее образование, и у нас уже появились четыре врача-ординатора: один из них заканчивает ординатуру по направлению анестезиологии и реаниматологии. В городе Пскове на линии появится первая анестезиолого-реанимационная бригада».

В программе «Земский фельдшер» приняли участие 25 специалистов. Все они получили выплаты и продолжают работать на местах.

В завершение выступления он рассказал о строительстве новых постов скорой медицинской помощи.

«С 2022 по 2024 год завершили строительство постов в Новосокольническом и Псковском районе, в Палкино, Локне, и в настоящее время закончено строительство, идут отделочные работы в Стругах Красных и в Идрице. В этом году планируется постройка трех модульных конструкций, три здания отдыха в Красногородске, в Острове, Кунье и дополнительно два трассовых пункта в деревне Новгородка Пушкиногорского района», - заключил Денис Сачков.