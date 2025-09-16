Псковcкая обл.
Общество

День народного единства отмечается 17 сентября в Республике Беларусь

17.09.2025 07:30|ПсковКомментариев: 0

7 июня 2021 года Президент Республики Беларусь подписал Указ о внесении изменений в перечень государственных праздников страны. Эти изменения связаны с учреждением нового праздника – Дня народного единства (белор. Дзень народнага адзінства), отмечаемого ежегодно 17 сентября.

Учреждая новый праздник, президент страны А.Г. Лукашенко, при выборе даты, сослался на события сентября 1939 года, когда 17 сентября Красная Армия вступила на территорию Польши (польский поход) в соответствии с договорённостями по Секретному протоколу к Договору о ненападении между СССР и Германией. Протокол этот фактически разграничивал зоны влияния между двумя странами, его подписавшими.

Для Советского Союза результатом похода стало присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии. Для Белорусской ССР, фактически – воссоединение после раздела территории по условиям Рижского договора 1921 года, когда западные земли Белоруссии отошли к Польше.

По словам пресс-службы президента страны, установление Дня народного единства 17 сентября подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белоруской нации и государственности. В сообщении также говориться: «Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделённого против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора, и навсегда закрепился в национальной исторической традиции». Там подчеркнули, что «восстановленное в 1939 году единство позволило Белоруссии выстоять в годы Великой Отечественной войны, занять почётное место в международном сообществе, стать одним из соучредителей Организации Объединенных Наций».

Поэтому День народного единства прежде всего символизирует национальную, государственную и территориальную целостность Беларуси, а также это дань благодарности и уважения современников предыдущим поколениям, отстоявшим право самим определять свою судьбу, пишет calend.ru.

В честь праздника по всей стране проходят различные торжественные и памятные мероприятия.

Источник: Псковская Лента Новостей
