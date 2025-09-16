Общество

Мошенники стали использовать данные отделов кадров для «развода» пенсионеров

Киберпреступники начали использовать данные о послужном списке потенциальной жертвы для обмана пенсионеров.

По словам пенсионерки Елены Ивановой, в сентябре 2025 года ее добавили в Telegram-чат, где уже состояли якобы ее бывшие коллеги. Причем имена и фото участников совпадали с данными реальных людей, с которыми пострадавшая много лет назад работала в московской частной школе.

«Написали, что в школе проводится оцифровка данных о сотрудниках и нужно подтвердить личные данные», — отметила женщина.

Находившиеся в чате «бывшие сослуживцы» один за другим стали отвечать, что их данные верны, — и Елена Иванова тоже отправила подтверждение. После этого женщину попросили перейти по ссылке в бот и прислать код, который он выдаст.

«И тут мне якобы сотрудница Госуслуг звонит и говорит, что мой личный кабинет взломали, хотя я там даже не зарегистрирована. Она сказала, что свяжет меня по телефону с Роскомнадзором. Там мне сообщили, что от моего имени оформлена доверенность на получение кредитов», — вспоминает пенсионерка.

Елена Иванова уверена: ее спасло то, что она сразу же рассказала о случившемся племяннице. С помощью родственницы пенсионерка в тот же день оформила в МФЦ запрет на выдачу кредитов и заблокировала свою банковскую карту, пишут «Известия». После этого пострадавшая написала заявление в полицию.