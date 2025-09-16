Общество

Мобильный пункт вакцинации от гриппа работает у ТЦ в Великих Луках

На территории торгового центра «Апельсин» на улице Вокзальная, дом 11 работает мобильный пункт вакцинации от гриппа, сообщила администрация города Великие Луки в своем Telegram-канале.

Вакцинация проводится бесплатно. При посещении мобильного пункта врач проведет осмотр и даст рекомендации по профилактике гриппа.

График работы выездной бригады:

Понедельник: с 14:00 до 18:00;

Вторник: с 14:00 до 18:00;

Среда: с 14:00 до 18:00;

Четверг: с 14:00 до 18:00;

Пятница: с 14:00 до 18:00.

Для вакцинации необходимо иметь с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования (при наличии). На месте потребуется подписание согласия на проведение вакцинации. Всем желающим будет выдана справка.