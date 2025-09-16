Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 лет
вкусно и полезно плавленый сыр
Поднять из руин Романова горка в Пскове
Парижский вечер в ресторане «Гельдт»
Воскресные бранчи в «Покровском»
Господин Рейтингомер
развивающие секции для детей
о работе профсоюзных здравниц
ПЛН-25 Вызовы для лидера
МАФы Пскова и Великих Лук
Педагог стала фермером
 
 
 
ещё Общество 16.09.2025 16:440 За неделю заболеваемость ОРВИ в Псковской области выросла в два раза 17.09.2025 12:400 Социально незащищенным гражданам в Пскове бесплатно окажут юридическую помощь 17.09.2025 12:300 Ресторан «Покровский» в Пскове приглашает на «Воскресные бранчи» 17.09.2025 12:290 Мобильный пункт вакцинации от гриппа работает у ТЦ в Великих Луках 17.09.2025 12:290 ИТ-холдинг Т1 представил рынку ИИ-агентов для работы с большими данными 17.09.2025 12:200 Совет Собрания назначил первую после депутатских каникул сессию на 25 сентября
 
 
 
Самое популярное 13.09.2025 11:000 Интерактив: Кто «обкромсал» деревья? 11.09.2025 13:170 Появились кадры спасения упавшей с моста Невского в Пскове женщины 15.09.2025 08:384 Опубликованы предварительные итоги выборов в муниципальные Собрания в Псковской области 12.09.2025 07:350 Беспилотник был сбит ночью над Псковской областью 11.09.2025 21:460 Фотофакт: Полиция задержала мужчину у ТЦ «Р-16» в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Фитосанитарную зону по повилике установили в Невельском округе

17.09.2025 11:51|ПсковКомментариев: 0

В Невельском муниципальном округе Россельхознадзор установил вторую карантинную фитосанитарную зону по повилике, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. 

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В ходе проведенного мониторинга карантинного фитосанитарного состояния Псковской области на территории Невельского округа выявлены очаги карантинного сорного растения - повилика (Cuscuta spp.). Лабораторная экспертиза подтвердила наличие карантинного объекта.

В связи с этим приказом управления на земельных участках, находящихся на территории Невельского округа, сельского поселения «Артемовская волость», вблизи деревни Шеляково, деревни Зуи, по обе стороны автомобильной дороги 58 К-194 Лобок - Усово - Тимофеевка - Мошенино, установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим на площади 36 га, разработана программа локализации и ликвидации очагов карантинного объекта, которая направлена хозяйствующему субъекту, в собственности которого находятся земельные участки.

Информация о карантинных фитосанитарных зонах, установленных на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Новгородской и Вологодской областей, размещена на сайте управления разделе «Открытые данные» — «Карантинные фитосанитарные зоны». 

Возможность проверки наличия карантинных зон по заданным координатам доступна в ФГИС «Аргус-Фито» по ссылке.

Ранее сообщалось, что пятая карантинная фитосанитарная зона по повилике установлена в Великолукском районе.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какой масштабный проект в дорожной инфраструктуре Пскова необходим в первую очередь?
В опросе приняло участие 124 человека
17.09.2025, 12:490 Всё про «Книжные маяки» узнают гости и участники «Осени в Михайловском» 17.09.2025, 12:400 Социально незащищенным гражданам в Пскове бесплатно окажут юридическую помощь 17.09.2025, 12:300 Ресторан «Покровский» в Пскове приглашает на «Воскресные бранчи» 17.09.2025, 12:290 Мобильный пункт вакцинации от гриппа работает у ТЦ в Великих Луках
17.09.2025, 12:290 ИТ-холдинг Т1 представил рынку ИИ-агентов для работы с большими данными 17.09.2025, 12:230 XV псковские краеведческие чтения пройдут 3-5 октября в Стругах Красных 17.09.2025, 12:200 Совет Собрания назначил первую после депутатских каникул сессию на 25 сентября 17.09.2025, 12:170 Александр Козловский: В Госдуме уже принято почти 700 инициатив «Единой России»
17.09.2025, 12:140 Московский суд запретил сайты по продаже экзотических животных 17.09.2025, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Чему учит «Героев земли Псковской» Корпоративная академия Псковской области? 17.09.2025, 11:560 В Японии политическую партию возглавит искусственный интеллект 17.09.2025, 11:510 Фитосанитарную зону по повилике установили в Невельском округе
17.09.2025, 11:490 Полиция напоминает о выплате 2 млн рублей за значимую помощь в розыске похищенных детей из Великих Лук 17.09.2025, 11:390 «Дом Советов»: Александр Котов об итогах ЕДГ-2025, муниципальной реформе и планах областного Собрания 17.09.2025, 11:280 Альфа-Банк запустил авторизацию через Альфа ID в публичных Wi-Fi сетях Билайна 17.09.2025, 11:280 Выставка «Портрет героя» откроется в Пскове 18 сентября
17.09.2025, 11:200 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: В тюрьму за анекдот 17.09.2025, 11:100 В России упал спрос на золотые украшения  17.09.2025, 11:050 «Беседка»: Чему учит «Героев земли Псковской» Корпоративная академия Псковской области? 17.09.2025, 10:570 Кухня родом из Грузии в самом сердце Пскова
17.09.2025, 10:560 Две команды из Псковской области вышли в финал всероссийской «Зарницы 2.0» 17.09.2025, 10:420 Мошенники стали использовать данные отделов кадров для «развода» пенсионеров  17.09.2025, 10:300 Два гаража загорелись в Великих Луках из-за неосторожности с огнем 17.09.2025, 10:200 «Беседка»: «Автосалон №1» на автофестивале к 25-летию «ПЛН». ВИДЕО
17.09.2025, 10:100 Жилой дом горел в порховской деревне Злятино 17.09.2025, 10:010 В Роспотребнадзоре назвали обычным рост заболеваемости ОРВИ в РФ для сезона 17.09.2025, 09:520 66% псковичей хотели бы совершить путешествие в Китай – опрос  17.09.2025, 09:410 Автомобиль Chevrolet сгорел в Дно
17.09.2025, 09:300 Тонкие материи 17.09.2025, 09:150 Выставка «От великого до смешного один шаг...» открылась в Великих Луках 17.09.2025, 09:010 Кубок Северо-Запада по футболу стартует в Пскове 17.09.2025, 09:002 Псковича задержали за призывы к терроризму в Telegram
17.09.2025, 08:400 Икону Божией Матери «Неопалимая купина» чтит церковь сегодня 17.09.2025, 08:000 Эксперты прогнозируют рост спроса на ипотеку на фоне снижения банковских ставок 17.09.2025, 07:300 День народного единства отмечается 17 сентября в Республике Беларусь 17.09.2025, 07:000 Всемирный день безопасности пациентов отмечается 17 сентября
16.09.2025, 22:250 В Пскове проходят ночные учения 76-й дивизии 16.09.2025, 22:180 Жители Завеличья сообщают о звуках стрельбы из автоматического оружия 16.09.2025, 22:000 Названы пять повседневных привычек, угнетающие когнитивное здоровье 16.09.2025, 21:400 Коллекцию средневековых монет псковской чеканки увидят посетители Дня открытых дверей в отделении Банка России
16.09.2025, 21:200 ТИК Гдовского района вступил в профсоюз работников инновационных и малых предприятий 16.09.2025, 21:000 Делегация Псковской области участвует в слёте Всемирного фестиваля молодёжи в Нижнем Новгороде 16.09.2025, 20:400 Команда КВН «Камбаламба» из Пскова вышла в финал Первой лиги 16.09.2025, 20:402 Врач анестезиолог-реаниматолог появился на псковской скорой помощи
16.09.2025, 20:200 Псковские профсоюзы обсуждали важные вопросы на Всероссийской неделе охраны труда 16.09.2025, 20:000 Ограничение скорости будет действовать на семи участках трассы Р-23 «Псков» 17 сентября 16.09.2025, 19:400 Всероссийский день бега «Кросс нации» состоится в Великих Луках 16.09.2025, 19:200 «Беседка»: «Автосалон №1» на атофестивале к 25-летию «ПЛН»
16.09.2025, 19:000 Псковские приставы помогли работникам организации получить заработную плату 16.09.2025, 18:300 Рекордные 4,5 трлн: как кооперация российских вендоров стимулирует развитие ИТ-рынка 16.09.2025, 18:240 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 16 сентября 16.09.2025, 18:122 «Обкромсавших» деревья на Завеличье в Пскове могут привлечь к ответственности
16.09.2025, 18:002 На личный прием к сенатору Наталье Мельниковой в Пскове обратились шесть человек 16.09.2025, 17:580 За границу — чаще, отдых — короче: как меняются туристические привычки жителей Пскова 16.09.2025, 17:570 День в истории ПЛН. 16 сентября 16.09.2025, 17:480 «Кузница»: Грамотное обращение с ТКО в Псковской области – это возможно? ВИДЕО
16.09.2025, 17:450 Выставку фотопроекта «Продело» откроют на псковском производстве 16.09.2025, 17:430 Более двух тысяч псковичей стали участниками второго сезона конкурса «Это у нас семейное» 16.09.2025, 17:410 Какой мусор необходимо сортировать у себя дома, ответили псковичам 16.09.2025, 17:350 Научно-практическая конференция «Духовный путь Земли Великолукской пройдет в ноябре
16.09.2025, 17:300 «Гонки по вертикали»: лидеры и аутсайдеры муниципальных выборов. ВИДЕО 16.09.2025, 17:290 Группа «Конец фильма» выступит в Пскове 27 сентября 16.09.2025, 17:200 Александр Котов: Участники программы «Героев земли Псковской» прошли огонь и воду 16.09.2025, 17:172 Псковский музей открывает виртуальную выставку о подвиге летчиков 158-го авиационного полка ПВО
16.09.2025, 17:100 Книгу «А. И. Белинский. Избранные страницы жизни» представят в Пскове 16.09.2025, 17:030 Проект бюджета на три года внесут в Госдуму до 1 октября 16.09.2025, 16:591 Кадры для региона: дан старт этапу наставничества программы «Герои земли Псковской» 16.09.2025, 16:530 Межрайонный турнир по мини-футболу пройдёт в Новоржеве в память о погибших воинах
16.09.2025, 16:480 Три псковских автора отмечены на Школе литературного мастерства Союза писателей 16.09.2025, 16:440 За неделю заболеваемость ОРВИ в Псковской области выросла в два раза 16.09.2025, 16:410 Установлена пятая карантинная зона по повилике в Великолукском районе 16.09.2025, 16:380 «Гонки по вертикали»: лидеры и аутсайдеры муниципальных выборов
16.09.2025, 16:330 ВЦИОМ: Почти 30% россиян верят, что их тайно чипируют 16.09.2025, 16:330 Стало известно, какие правила нарушил попавший под суд начальник испытательного центра псковского завода  16.09.2025, 16:290 Дмитрий Мельников принял участие в ежегодной конференции поставщиков «АвтоВАЗ» 16.09.2025, 16:230 «Беседка»: Как доехать до моря на велосипеде и без денег? ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru