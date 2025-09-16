Общество

Фитосанитарную зону по повилике установили в Невельском округе

В Невельском муниципальном округе Россельхознадзор установил вторую карантинную фитосанитарную зону по повилике, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В ходе проведенного мониторинга карантинного фитосанитарного состояния Псковской области на территории Невельского округа выявлены очаги карантинного сорного растения - повилика (Cuscuta spp.). Лабораторная экспертиза подтвердила наличие карантинного объекта.

В связи с этим приказом управления на земельных участках, находящихся на территории Невельского округа, сельского поселения «Артемовская волость», вблизи деревни Шеляково, деревни Зуи, по обе стороны автомобильной дороги 58 К-194 Лобок - Усово - Тимофеевка - Мошенино, установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим на площади 36 га, разработана программа локализации и ликвидации очагов карантинного объекта, которая направлена хозяйствующему субъекту, в собственности которого находятся земельные участки.

Информация о карантинных фитосанитарных зонах, установленных на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Новгородской и Вологодской областей, размещена на сайте управления разделе «Открытые данные» — «Карантинные фитосанитарные зоны».

Возможность проверки наличия карантинных зон по заданным координатам доступна в ФГИС «Аргус-Фито» по ссылке.

Ранее сообщалось, что пятая карантинная фитосанитарная зона по повилике установлена в Великолукском районе.