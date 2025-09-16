Общество

«Беседка»: Чему учит «Героев земли Псковской» Корпоративная академия Псковской области? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 17 сентября.

Гость студии - директор Корпоративной академии правительства Псковской области, секретарь общественного совета программы «Герои земли Псковской» Ирина Иванова.

Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ней о реализации программы «Герои земли Псковской»: о целях, участниках, наставниках, направлениях работы и ожидаемом эффекте. Также Ирина Иванова рассказала о работе Корпоративной академии.