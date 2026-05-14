Новые дачные законы: что нужно успеть сделать владельцам участков до начала сезона?

В 2026 году дачники столкнутся с рядом важных изменений: ужесточаются требования к установке и обслуживанию септиков и уличных туалетов, вводятся чёткие часы для соблюдения тишины, а также уточняются правила разведения животных на участках. Об этом рассказали в официальном портале «объясняем.рф», запущенном правительством России.

Начнём с требований к септикам и уличным туалетам: контроль за их установкой и обслуживанием станет жёстче из‑за частых нарушений санитарных норм. Теперь септик для очистки сточных вод обязан быть сертифицирован, изолирован от грунта и не иметь препятствий для откачки. Если сооружение изношено или потеряло герметичность, его придётся переоборудовать. Кроме того, важно проверить расположение: если септик или туалет стоит в неположенном месте, его нужно перенести. Например, расстояние от дома (своего или соседского) должно составлять не менее 12 м, от колодца или скважины — не менее 30 м, а от границы участка — не менее 2 м.

Ещё одно важное нововведение связано с соблюдением тишины. С 2026 года председатели садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) получат право фиксировать нарушения уровня шума и передавать данные в полицию. На даче разрешается шуметь по будням с 08:00 до 21:00, а по выходным — с 10:00 до 22:00. Во многих регионах также действует «тихий час» с 13:00 до 15:00: в это время лучше воздержаться от громкой музыки и использования шумной техники вроде бензопил или перфораторов.

Изменения коснулись и правил разведения животных: теперь соседи могут подать жалобу в Россельхознадзор, если питомцы содержатся в антисанитарных условиях или их разводят для продажи без нужных разрешений. При соблюдении санитарных норм на даче можно держать любое количество собак и кошек. Также разрешается заводить птиц и кроликов, но исключительно для личных нужд, а не в коммерческих целях. Пасека допустима при условии наличия двухметрового забора вокруг ульев и оформленного ветеринарного паспорта.

При этом завести крупный рогатый скот, коз, овец или свиней на обычном дачном участке не получится: для этого участок должен быть оформлен как личное подсобное хозяйство. Кроме того, запрещено заниматься животноводством и птицеводством как бизнесом на территории СНТ. Наконец, нельзя содержать диких и экзотических животных — в списке запрещённых видов насчитывается 121 позиция, и ограничение распространяется не только на дачи, но и на городские квартиры.

