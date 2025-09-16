Общество

Кастинг на конкурс «Мисс/Миссис Псков 2025» состоится 21 сентября

Кастинг, являющийся региональным этапом национальных конкурсов красоты «Мисс Россия» и «Миссис Россия», состоится 21 сентября в 16:00 в конференц-зале отеля Двор Подзноева по адресу: город Псков, улица Некрасова, дом 3В, сообщили Псковской Ленте Новостей в дирекции конкурса «Мисс и Миссис Псков».

Участницы имеют возможность побороться за главный приз — сертификат на 100 000 рублей.

Начало мероприятия запланировано на 16:00. Все желающие смогут стать зрителями кастинга — вход свободный.

Заявки на участие всё ещё принимаются в официальных пабликах проекта: Мисс Псков и Миссис Псков.