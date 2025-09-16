Общество

Стали известны подробности поимки куницы в мебельном магазине в Пскове

Куницу из мебельного магазина на улице Советской в Пскове определили в подворье «Птичий дворик». Историю поимки животного Псковской Ленте Новостей рассказали в магазине.

Видео: «Кухни в Пскове. Кухни Красивая мебель» / «ВКонтакте»

«Оказывается, шансы увидеть куницу в офисе в центре города никогда не равны нулю. Милый зверь появился в нашем салоне из ниоткуда, прогуливался по офису, обосновался в одной из секций кухни. Мы не знали, что делать. И как нам повезло, что одна наша бесстрашная знакомая согласилась помочь нам. Она приехала очень оперативно, вооружившись клеткой, перчатками и пледом. Спустя два часа попыток нам пришлось разобрать несколько секций кухни, после чего зверек устроил марафон по офису, и, наконец-то, бесстрашная Марина поймала его», - сообщили в магазине.

Далее куницу передали на содержание в подворье «Птичий дворик».

«Спасибо "Птичьему дворику", что согласились принять дикого гостя, и теперь он сытый и довольный находится в этом чудесном контактном зоопарке. А мы так и гадаем, откуда такое чудо могло появиться в центре города, в нашем офисе среди белого дня. Впечатления незабываемые», - добавили в магазине.