В Пскове спасли дикую куницу, забравшуюся в мебельный магазин

Необычная операция по спасению дикого животного прошла на Советской улице в Пскове, сообщило псковское подворье «Птичий дворик» в своей группе «ВКонтакте».
Видео: «Птичий дворик» / «ВКонтакте»
Как хищник попал внутрь помещения, осталось неизвестным. Одна из сотрудниц магазина сумела поймать животное несмотря на его агрессивное поведение. Куница отчаянно защищалась, кусалась и бросалась на клетку, в результате чего даже через перчатки руки спасительницы пострадали.
Сейчас животное находится в безопасности. Его планируют неделю подержать в клетке, чтобы откормить и дать прийти в себя, а затем выпустить обратно в естественную среду обитания.