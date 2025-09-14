Общество

В Пскове спасли дикую куницу, забравшуюся в мебельный магазин

Необычная операция по спасению дикого животного прошла на Советской улице в Пскове, сообщило псковское подворье «Птичий дворик» в своей группе «ВКонтакте».

Видео: «Птичий дворик» / «ВКонтакте»

Как хищник попал внутрь помещения, осталось неизвестным. Одна из сотрудниц магазина сумела поймать животное несмотря на его агрессивное поведение. Куница отчаянно защищалась, кусалась и бросалась на клетку, в результате чего даже через перчатки руки спасительницы пострадали.

«Привезли куницу, щенок этого года, очень худенькая. Мы консультировались со специалистами, они подтвердили, что, судя по поведению, животное с 90% вероятностью дикое, а не ручное. Они могут обитать в городе, как ни странно», — говорится в публикации.

Сейчас животное находится в безопасности. Его планируют неделю подержать в клетке, чтобы откормить и дать прийти в себя, а затем выпустить обратно в естественную среду обитания.