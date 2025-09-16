Общество

Общественную территорию благоустроили в Пушкиногорском районе

Завершились работы по благоустройству общественной территории в рамках инициативного проекта «Святогорочка», поддержанного ТОС «Лесное» в Пушкиногорском районе. Об этом сообщила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова на своей странице ВКонтакте.

В течение месяца подрядчик демонтировал остатки старой лестницы, ведущей от улице Первомайской в сторону улицы Лесной, построил новую монолитную, железобетонную. Помимо этого, обустроили приёмный колодец ливневой канализации и прилегающую территорию.

Видео: Оксана Филиппова/ Telegram-канал

«Теперь передвижение по этой территории стало удобным и безопасным», - отметила Оксана Филиппова.