Общество

На заседании Общественного совета при Росавтодоре отметили высокие темпы Псковской области в реализации нацпроекта

Псковская область перевыполнила показатели по модернизации опорной дорожной сети. При плане 78% доля автомобильных дорог, приведенных к нормативу, в настоящее время превысила 81%. Об этом сообщил руководитель Росавтодора Роман Новиков в ходе выездного заседания Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве. Мероприятие прошло сегодня, 17 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Роман Новиков проинформировал, что общий объем федеральной поддержки субъектов СЗФО в этом году составил 41 млрд рублей, большая часть которых выделена на мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения. Кассовый расход по итогам 8 месяцев уже составляет 27 млрд рублей. Вместе с тем руководитель Росавтодора подчеркнул, что главной целью остается повышение качества жизни россиян. Речь, в том числе, идет об обновлении социально значимых маршрутов. «Руководство страны оказывает беспрецедентную поддержку. Наша с вами задача — исполнение 100% намеченных планов. В этой связи выездные совещания — это не только площадка для обмена опытом и мнениями, но и возможность погрузиться в специфику региона для наиболее эффективной реализации наших задач», — отметил Роман Новиков и поблагодарил Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и его команду за организацию мероприятия.

От имени главы региона Михаила Ведерникова участников мероприятия поприветствовал его Заместитель Игорь Шатурный. Он отметил реализацию нового президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ключевым направлением в развитии дорожной сферы региона. Так, в Псковской области за 5 лет отремонтировано более тысячи км дорог и 34 моста. Процент дорог в нормативном состоянии увеличился на 13,5 пунктов. В Псковской городской агломерации доля качественных дорог достигла почти 90%.

«Вместе с тем, перед отраслью стоят и новые вызовы. С улучшением качества дорог нужно принимать новые меры для обеспечения безопасности дорожного движения. Также возникает необходимость развития придорожной инфраструктуры, которая сможет обеспечить комфорт водителей и пешеходов. Для решения таких вопросов важен комплексный, разносторонний подход, с участием не только профильных ведомств, но и общественных наблюдателей. Уверен, мы сможем найти совместные решения, а итоги заседания станут важным вкладом в развитие дорожной инфраструктуры России», — отметил Игорь Шатурный.

В работе выездного заседания Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве приняли участие руководители и представители Министерства транспорта Российской Федерации, Федерального дорожного агентства, Общественной палаты РФ, руководители территориальных органов управления автомобильными дорогами. Участники мероприятия обсудили задачи дорожно-транспортного комплекса в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», а также организацию работы по общественному контролю.