Общество

Геннадий Иойлев: Принимаются активные меры для привлечения педагогических кадров

Дефицит педагогических работников в Пскове есть, однако управление образования активно предпринимает различные действия для пополнения кадрового состава. Об этом в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6 FM) рассказал начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев.

«В первую очередь, это работа на будущее. Например, с психолого-педагогическими классами. Необходимо сказать, что у нас в школах города работают семь педагогических классов. Это дает, во-первых, дополнительную мотивацию для учащихся. Во-вторых, дает возможность, что называется, руками потрогать профессию и оказаться внутри этой профессии», - подчеркнул Геннадий Иойлев.

Помимо этого, для учащихся педагогических классов при поддержке главы города Бориса Елкина второй раз будут проводить конкурс «Педагог — моя будущая профессия» с призовым фондом порядка 120 тысяч рублей. При поддержке университетов начисляются дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы: победителю конкурса восемь баллов, призерам по шесть баллов и участникам по два балла.

Геннадий Иойлев особо подчеркнул, что из 36 школьников первого выпуска психолого-педагогических классов 20 выпускников поступили на педагогические специальности, трое из них заключили с псковскими учреждениями целевой договор.

«Мы приглашаем на работу студентов, ведь есть в рамках сетевого взаимодействия у нас возможность работать в ПсковГУ. Предусмотренная законом позиция, так называемая непрерывная педагогическая практика, когда студент параллельно с обучением имеет право осуществлять профессиональную деятельность под присмотром наставника», - отметил начальник управления.

Кроме того, в этом году в школы города пришли работать 45 молодых специалистов.

«Благодаря поддержке главы города Бориса Андреевича Елкина появилась еще одна мера социальной поддержки — ежегодная выплата в размере 50 тысяч рублей для молодых специалистов», — сообщил он. Эта выплата будет производиться на протяжении первых трех лет работы в образовательных учреждениях, помимо уже существующих региональных мер поддержки», - заключил Геннадий Иойлев.