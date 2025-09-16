Общество

Профсоюзы СОЦПРОФ поддержали новые правила командировок

Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ приветствуют новые правила командировок, которые введены с 1 сентября 2025 года. Как сообщается в Telegram-канале председателя объединения Сергея Вострецова, это долгожданный шаг к справедливости для трудящихся.

С 1 сентября 2025 года в России начали действовать обновленные правила регулирования служебных командировок, утвержденные постановлением правительства РФ №436 от 4 апреля 2025 года. Новые нормы заменили устаревшие положения 2008 года, упрощая процедуры оплаты, повышая прозрачность компенсации расходов и совершенствуя отчетность. Эти изменения направлены на защиту прав работников, минимизацию финансовых потерь и снижение бюрократической нагрузки.

Оплата и компенсации:

Работодатели обязаны полностью компенсировать расходы на проезд, проживание и суточные. Установлены минимальные размеры суточных: не менее 1000 рублей в сутки для командировок по России и 2500 рублей для зарубежных (с возможностью увеличения по коллективному договору)

Введена обязательная индексация суточных с учетом инфляции, что ранее не было закреплено.

Компенсации за использование личного транспорта в командировках теперь рассчитываются по фиксированным тарифам, утвержденным региональными властями.

Прозрачность выплат:

Работодатель обязан предоставить сотруднику аванс на командировочные расходы не позднее чем за 3 рабочих дня до поездки.

Все выплаты, включая премии за работу в командировке, должны отражаться в расчетном листе с указанием назначения.

Упрощение отчетности:

Сотрудники могут подавать отчеты о командировочных расходах в электронном виде через корпоративные системы или Госуслуги, что сокращает бумажный документооборот.

Срок предоставления отчетов увеличен с 3 до 5 рабочих дней после возвращения, что дает больше времени на оформление документов.

Отменена необходимость предоставления бумажных чеков для ряда расходов (например, такси), если они подтверждены электронными квитанциями.

Дополнительные гарантии:

В случае задержки выплат командировочных расходов работодатель обязан начислить компенсацию в размере 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки (по аналогии со статьей 236 ТК РФ).

Работники, направленные в командировку в районы Крайнего Севера, получают повышенные суточные (от 1500 рублей в сутки).

Эти изменения затрагивают миллионы работников, особенно в отраслях с высокой мобильностью, таких как строительство, транспорт, энергетика и IT. По данным КонсультантПлюс, нововведения коснутся более 5 миллионов командированных сотрудников ежегодно.

«Новые правила командировок — это долгожданный шаг к справедливости для трудящихся. Постановление №436 не только защищает работников от недополучения положенных средств, но и вводит современные стандарты учета расходов. Мы в СОЦПРОФ особенно приветствуем индексацию суточных и упрощение отчетности, что снижает нагрузку на сотрудников и делает процесс прозрачным. Наша задача — следить, чтобы работодатели строго соблюдали эти нормы, а права работников не нарушались», - прокомментировал изменения Сергей Вострецов.

Профсоюзы СОЦПРОФ подчеркивают важность информирования работников о новых правилах и призывают работодателей оперативно внедрить изменения во избежание штрафов за нарушение трудового законодательства.