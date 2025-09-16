Общество

Организацию горячего питания в образовательных учреждениях проверили в Островском районе

Управление образования Островского района в начале нового учебного года проводит мониторинг организации горячего питания в образовательных учреждениях муниципалитета, сообщил глава района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

«Это очень важный фактор здоровья наших детей», - уверен Дмитрий Быстров.

Так, начальник управления образования Островского района Алексей Васильев и его заместитель Вера Крупнова посетили среднюю школу № 4 в микрорайоне Острова-3, где организацией школьного питания занимаются работники потребительской кооперации.

«В новом учебном году после капитального ремонта школы под столовую переоборудовали отдельное светлое и просторное помещение, поставили новые столы и скамеечки, теперь ребятам стало комфортно принимать пищу, а поварам удобно её готовить», 0 рассказал глава района.

Островское райпо обеспечивает ежедневным горячим питанием учащихся 1 – 4-х классов, 5 – 11-х классов, учащихся с ОВЗ 2 – 11-х классов двухразовым ежедневным горячим питанием, а также учеников из семей участников СВО 1 – 11-х классов, учащихся из малообеспеченных многодетных семей, учащихся группы продлённого дня. Работники столовой уделяют должное внимание строгому соблюдению санитарных норм и порядка на рабочем месте, а также в помещении зала для приёма пищи. По словам директора школы Валентины Чиркуновой, у нее к организации питания особых замечаний нет, а ученики питанием довольны.

Как отметил Алексей Васильев, мониторинг питания, который проводится для обеспечения безопасности и качества питания детей, в школах города и района продолжится в плановом порядке, это уже установившаяся практика.

