Делегация Псковского района участвует в VII районном инвестиционном форуме «Могилевский район – территория возможностей»

По приглашению наших побратимов делегация Псковского района участвует в VII районном инвестиционном форуме «Могилевский район – территория возможностей» в Республике Беларусь, сообщила глава района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

За свою историю форум зарекомендовал себя как площадка для старта новых проектов в самых разных сферах – от социо-культурных и просветительских до производственных и туристических. География контактов весьма обширна: прежде всего это муниципалитеты регионов Российской Федерации, а также Китайская Народная Республика.

В этом году основной акцент сделан на два направления – развитие туризма и экономика. По этим темам состоялись секции и посещения объектов и предприятий для знакомства участников с имеющимся в Могилевском районе потенциалом. В частности, вместе с заместителем Татьяной Забелиной посетили Свободную экономическую зону (СЭЗ) «Могилев» (аналог нашей ОЭЗ «Моглино»), выставку предприятий Могилевского района и районов-побратимов, детский экономический форум.

«Ознакомились с экспозициями Музея Славы Могилевщины и возложили цветы к камню Симонова на мемориальном комплексе "Буйничское поле" - это не только особые места нашей общей истории, но и реперные точки для программ патриотического воспитания, образовательных и культурных проектов, развития туризма. С коллегами из других муниципалитетов приняли участие в церемонии высадки деревьев "Аллея регионов-побратимов", как символ наших долгосрочных и конструктивных взаимоотношений. В ходе приема председателя Могилевского районного исполнительного комитета поблагодарила Дмитрия Михайловича Мудрогелова за теплы прием и возможность делового общения с коллегами», - отметила Наталья Федорова.