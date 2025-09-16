Будущим мамам в Пскове рекомендуют посещать психолога дважды за беременность

Главный врач Псковского клинического перинатального центра Мария Грищук и психолог центра Эльмира Абдулаева обсудили значимость психологической поддержки для беременных женщин и уникальные услуги, предлагаемые перинатальным центром, в программе «Семейные ценности» на ПЛН FM (102.6 FM).
Мария Грищук рассказала о ключевых отличиях между перинатальным центром и обычным роддомом.
Перинатальный центр имеет ряд преимуществ как с технологической точки зрения, так и с точки зрения сервиса. «Это цепочка, которую можно реализовать в одном здании. Это главное отличие от роддома второго уровня», — уточнила Мария Грищук.
Гостья студии добавила, что индивидуальные родильные залы в перинатальном центре и возможность партнерских родов способствуют созданию комфортной атмосферы для женщин в период родов. Партнерская поддержка не только помогает будущей матери, но и облегчает работу медицинского персонала, предоставляя «дополнительные глаза». Присутствовать на родах может любой близкий человек, которому доверяет будущая мама, — будь то отец ребенка, сестра или подруга.
Психолог Эльмира Абдулаева добавила, что психологическая поддержка играет важную роль в жизни беременной женщины. Она рекомендовала не пренебрегать бесплатными услугами центра и сообщила о современных рекомендациях, согласно которым будущие мамы должны посещать психолога дважды за время беременности.
Псковский клинический перинатальный центр также предлагает курсы в «Школе материнства», где читают лекции акушеры-гинекологи, педиатры, психологи, социальные работники, юристы и специалисты по питанию. «Эльмира Борисовна, как и все специалисты, вкладывает душу в нашу школу, чтобы наши будущие мамы и папы получили поддержку на раннем этапе», — заключила Мария Грищук.