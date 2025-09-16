Общество

Будущим мамам в Пскове рекомендуют посещать психолога дважды за беременность

Главный врач Псковского клинического перинатального центра Мария Грищук и психолог центра Эльмира Абдулаева обсудили значимость психологической поддержки для беременных женщин и уникальные услуги, предлагаемые перинатальным центром, в программе «Семейные ценности» на ПЛН FM (102.6 FM).

Мария Грищук рассказала о ключевых отличиях между перинатальным центром и обычным роддомом.

«Перинатальный центр — это учреждение третьего уровня благодаря наличию в нем одного из основных отделений — детской реанимации. Это позволяет оказывать помощь в случае необходимости именно в период новорожденности, а также обеспечивает наличие второго этапа выхаживания новорожденных», — рассказала главный врач.

Перинатальный центр имеет ряд преимуществ как с технологической точки зрения, так и с точки зрения сервиса. «Это цепочка, которую можно реализовать в одном здании. Это главное отличие от роддома второго уровня», — уточнила Мария Грищук.

Гостья студии добавила, что индивидуальные родильные залы в перинатальном центре и возможность партнерских родов способствуют созданию комфортной атмосферы для женщин в период родов. Партнерская поддержка не только помогает будущей матери, но и облегчает работу медицинского персонала, предоставляя «дополнительные глаза». Присутствовать на родах может любой близкий человек, которому доверяет будущая мама, — будь то отец ребенка, сестра или подруга.

Психолог Эльмира Абдулаева добавила, что психологическая поддержка играет важную роль в жизни беременной женщины. Она рекомендовала не пренебрегать бесплатными услугами центра и сообщила о современных рекомендациях, согласно которым будущие мамы должны посещать психолога дважды за время беременности.

«Специалисты заметили, что потребность в психологе действительно существует. Это самые свежие рекомендации — посетить психолога дважды за беременность. Далее женщина сама решает, нужна ли ей такая поддержка», — отметила специалист.

Псковский клинический перинатальный центр также предлагает курсы в «Школе материнства», где читают лекции акушеры-гинекологи, педиатры, психологи, социальные работники, юристы и специалисты по питанию. «Эльмира Борисовна, как и все специалисты, вкладывает душу в нашу школу, чтобы наши будущие мамы и папы получили поддержку на раннем этапе», — заключила Мария Грищук.