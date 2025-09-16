Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Поднять из руин Романова горка в Пскове
Воскресные бранчи в «Покровском»
Парижский вечер в ресторане «Гельдт»
вкусно и полезно плавленый сыр
ПЛН 25 лет
Господин Рейтингомер
О новый местах для туристов
развивающие секции для детей
Развитие Силово-Медведево
Педагог стала фермером
МАФы Пскова и Великих Лук
ПЛН-25 Вызовы для лидера
о работе профсоюзных здравниц
 
 
 
ещё Общество 16.09.2025 16:440 За неделю заболеваемость ОРВИ в Псковской области выросла в два раза 19.09.2025 17:350 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 19 сентября 19.09.2025 17:050 На заводе «Титан-Полимер» автоматизируют лабораторные измерения 19.09.2025 16:560 Профсоюзы России отмечают 120-летие 19.09.2025 16:300 Преображение воинского мемориала в деревне Ершово. ФОТОРЕПОРТАЖ 19.09.2025 16:180 «Хайпожоры»: Восстание зумеров и выходные без интернета. ВИДЕО
 
 
 
Самое популярное 13.09.2025 11:000 Интерактив: Кто «обкромсал» деревья? 18.09.2025 18:392 Стал известен размер пенсии Анатолия Чубайса 16.09.2025 10:020 Прыгнувший за борт прогулочного теплохода в районе Снятной горы в Пскове мужчина найден мертвым 15.09.2025 08:385 Опубликованы предварительные итоги выборов в муниципальные Собрания в Псковской области 12.09.2025 07:350 Беспилотник был сбит ночью над Псковской областью
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Профсоюзы России отмечают 120-летие

19.09.2025 16:56|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 19 сентября, российские профсоюзы отмечают 35 лет со дня образования Федерации независимых профсоюзов России и 120-летие профсоюзного движения в России, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото: Псковский облсовпроф

В московском конгресс-центре «Измайлово Гамма-Дельта» прошло торжественное заседание Генерального совета ФНПР, в рамках которого было зачитано приветствие президента Российской Федерации Владимира Путина.

В своем обращении глава государства отметил богатую историю и традиции российского профсоюзного движения, подчеркнув его важную роль в защите прав и интересов трудящихся. Президент особо выделил вклад ФНПР в укрепление социальной стабильности и гармонизацию трудовых отношений в России.

Мероприятие продолжили выступление председателя ФНПР Сергея Черногаева, награждение профактивистов, прозвучали поздравления почетных гостей, а также состоялась встреча с ветеранами профсоюзного движения и творческие выступления коллективов из регионов России.

В торжественном заседании приняли участие министры, руководители фондов, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, руководители объединения работодателей и другие социальные партнёры профсоюзов.

Псковское объединение профсоюзов на торжественном заседании Генерального совета ФНПР представил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

«Поздравляем всех членов профсоюзов со знаменательной датой. Уже 120 лет профсоюзы защищают права трудового человека. За это время достигнуты колоссальные результаты! Работающий человек сегодня находится под защитой Трудового права и единой команды профсоюзов. Работа ведется во всех направлениях, и я уверен, что команда профсоюзов добьется всех поставленных целей», - заявил Игорь Иванов.
Пресс-портрет
Иванов Игорь Олегович Председатель Псковского областного совета профсоюзов
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какой масштабный проект в дорожной инфраструктуре Пскова необходим в первую очередь?
В опросе приняло участие 231 человек
19.09.2025, 17:350 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 19 сентября 19.09.2025, 17:220 В Псковской области реализуют проекты по повышению безопасности на дорогах 19.09.2025, 17:220 Группа «Атриум» заявилась для участия в фестивале «Доброй рок» 19.09.2025, 17:050 На заводе «Титан-Полимер» автоматизируют лабораторные измерения
19.09.2025, 16:560 Профсоюзы России отмечают 120-летие 19.09.2025, 16:500 Группы Don Bidon, «Нами», «Питоны 3000» могут стать гостями фестиваля «Доброй рок» 19.09.2025, 16:440 Великолучанина привлекли к ответственности за уклонение от обязательных работ 19.09.2025, 16:410 Формат автофестиваля очень востребован и интересен для Пскова — Николай Королев
19.09.2025, 16:360 Концерт «Голоса древних струн» состоится в псковском БКЗ 19.09.2025, 16:300 Преображение воинского мемориала в деревне Ершово. ФОТОРЕПОРТАЖ 19.09.2025, 16:291 Готовность объектов ЖКХ к отопительному сезону составляет 89% — Михаил Ведерников 19.09.2025, 16:250 Уравнение на физкультуре
19.09.2025, 16:180 «Хайпожоры»: Восстание зумеров и выходные без интернета. ВИДЕО 19.09.2025, 16:080 Псковский психолог назвала изменения в структуре семей причиной низкой рождаемости 19.09.2025, 15:580 Обновлённая выставка «Отец Героя» открылась в фонде «Защитники Отечества» 19.09.2025, 15:450 Псковский и Могилевский районы подписали план мероприятий по приграничному сотрудничеству
19.09.2025, 15:340 Иноагента Жилинского* будут судить в Псковском районе за отсутствие отчетов 19.09.2025, 15:270 «Дневной дозор»: Нужно ли дать возможность гражданам оценивать чиновников через «Госуслуги»? 19.09.2025, 15:250 Национальный туристический маршрут протестировали люди с ОВЗ в Псковском кремле 19.09.2025, 15:210 Компанию великолучан подозревают в краже 20 банок тушенки
19.09.2025, 15:150 Стало известно, куда уехал молодой дирижер псковской филармонии Александр Антонов 19.09.2025, 14:570 Конференц-проект, объединяющий Псковскую и Витебскую области, инициировали в «Михайловском» 19.09.2025, 14:530 Опрос об электросамокатах запустил Молодежный парламент при областном Собрании 19.09.2025, 14:410 Концерты в зале псковской филармонии за сезон посетили более 25 700 зрителей
19.09.2025, 14:330 Великолучанина будут судить за серию краж продуктов 19.09.2025, 14:180 «Лидер Авто» представит GMC, ⁠Mercedes и Mazda на автофестивале-выставке ПЛН 19.09.2025, 14:150 Островская больница объявила об услуге вакцинации от гриппа на дому 19.09.2025, 14:130 Новый дирижер из Петербурга появится в псковской филармонии
19.09.2025, 14:050 Покупка билетов в театр на 34 000 рублей обернулась обманом для жителя Пскова 19.09.2025, 14:020 Концерт к 130-летию Сергея Есенина состоится в Пскове 19.09.2025, 13:540 Будущим мамам в Пскове рекомендуют посещать психолога дважды за беременность 19.09.2025, 13:460 Детский новогодний спектакль готовит псковская филармония
19.09.2025, 13:390 Александр Котов: Работу депутатов оценивают на выборах и встречах с избирателями 19.09.2025, 13:280 Учения с применением оружия пройдут на полигоне «Завеличье» вечером 19 сентября 19.09.2025, 13:220 Семерых детей укусили клещи в Псковской области за неделю 19.09.2025, 13:200 Минпросвещения отреагировало на заявления Рособрнадзора о нагрузке на школьников
19.09.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности»: Как подготовиться к родам? 19.09.2025, 13:030 ОЭЗ «Моглино» и АНО «Общественный капитал» подписали соглашение о сотрудничестве 19.09.2025, 12:450 В Великих Луках возбудили уголовное дело после обращения женщины с ножевым ранением за медпомощью 19.09.2025, 12:360 Из школьной программы хотят убрать «сложные темы»
19.09.2025, 12:300 Александр Козловский поздравил жителей Великолукского района с 98-летием родного края 19.09.2025, 12:240 Умные часы, наушники и электрогриль разыграют на автофестивале ПЛН 19.09.2025, 12:220 «Семейные ценности»: Как подготовиться к родам? 19.09.2025, 12:190 Исполнение бюджета Пскова обсудят на сессии городской Думы 30 сентября
19.09.2025, 12:170 Полномочия зампредседателя Контрольно-счетной палаты Пскова могут прекратить досрочно 19.09.2025, 12:140 Суд отказался обязывать администрацию направить вакцинированных бездомных кошек из Локни в приюты 19.09.2025, 12:080 Концерт известного баяниста Юрия Шишкина состоится в Пскове 19.09.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Восстание зумеров и выходные без интернета
19.09.2025, 11:590 Нетрезвая псковичка за рулем Hyundai попалась полицейским 19.09.2025, 11:430 «На пятой передаче»: Фестиваль «Автомир Пскова-25» - все автоновинки в одном месте 19.09.2025, 11:342 Псковскую инженерно-лингвистическую гимназию капитально отремонтируют в 2026 году 19.09.2025, 11:160 «Пастырь. Защитники Отечества»: Монах Дионисий. ВИДЕО
19.09.2025, 11:060 Замглавврача псковского перинатального центра заменили домашний арест на запрет определенных действий 19.09.2025, 11:030 «Хайпожоры»: Восстание зумеров и выходные без интернета 19.09.2025, 11:010 Автомобиль Belgee X50 представят на выставке на фестивале ПЛН 19.09.2025, 10:461 Комфортно и дружелюбно: о новых местах размещения туристов в Псковской области
19.09.2025, 10:421 Путин одобрил предложение «Новых людей» привлекать ветеранов СВО к борьбе с нелегальной миграцией 19.09.2025, 10:320 В «Михайловском» начался монтаж сцены для премьерного спектакля театра Владимира Рецептера. ФОТО 19.09.2025, 10:290 Подростка заключили под стражу в Острове по обвинению в убийстве 19.09.2025, 10:200 Гостя Великих Лук подозревают в краже мобильного телефона у соседки по общежитию
19.09.2025, 10:190 Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жителей дома в бежаницкой деревне 19.09.2025, 10:020 Росгвардейцы за сутки трижды выезжали в магазин на Запсковье из-за краж 19.09.2025, 09:520 28% псковичей считают себя абсолютно счастливыми — опрос  19.09.2025, 09:420 Артснаряд идентифицировали вблизи псковской деревни Ветошка
19.09.2025, 09:380 Георгий Пономарев установил сразу два рекорда на третьих Общероссийских играх ГТО 19.09.2025, 09:150 Минфин заложил в бюджет-2026 ключевую ставку на уровне 12–13% 19.09.2025, 09:000 Число обманутых мошенниками детей за два года выросло до 30% 19.09.2025, 08:400 Маткапитал на второго ребенка предложили увеличить до 1 млн рублей
19.09.2025, 08:200 Перейти к гибкому регулированию отопительного сезона предложили в ГД 19.09.2025, 08:000 За пять лет в Интернете выявлено более 2 млн особо опасных материалов 19.09.2025, 07:300 День оружейника в России отмечают 19 сентября 19.09.2025, 07:000 День секретаря празднуют в России сегодня
18.09.2025, 23:200 Штраф за несоблюдение дистанции назначили водителю КАМАЗа за наезд на «Рено» на Юбилейной 18.09.2025, 22:300 Второе за сентябрь покушение на ограждение у дома 5 по Рижскому проспекту в Пскове обошлось без пострадавших 18.09.2025, 22:000 Почему людям сложно принимать решения, ответил психолог 18.09.2025, 21:370 Делегация Псковского района участвует в VII районном инвестиционном форуме «Могилевский район – территория возможностей»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru