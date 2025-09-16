Общество

Профсоюзы России отмечают 120-летие

Сегодня, 19 сентября, российские профсоюзы отмечают 35 лет со дня образования Федерации независимых профсоюзов России и 120-летие профсоюзного движения в России, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото: Псковский облсовпроф

В московском конгресс-центре «Измайлово Гамма-Дельта» прошло торжественное заседание Генерального совета ФНПР, в рамках которого было зачитано приветствие президента Российской Федерации Владимира Путина.

В своем обращении глава государства отметил богатую историю и традиции российского профсоюзного движения, подчеркнув его важную роль в защите прав и интересов трудящихся. Президент особо выделил вклад ФНПР в укрепление социальной стабильности и гармонизацию трудовых отношений в России.

Мероприятие продолжили выступление председателя ФНПР Сергея Черногаева, награждение профактивистов, прозвучали поздравления почетных гостей, а также состоялась встреча с ветеранами профсоюзного движения и творческие выступления коллективов из регионов России.

В торжественном заседании приняли участие министры, руководители фондов, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, руководители объединения работодателей и другие социальные партнёры профсоюзов.

Псковское объединение профсоюзов на торжественном заседании Генерального совета ФНПР представил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.