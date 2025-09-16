Общество

Росгвардейцы провели уроки мужества для невельских учащихся

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии провели уроки мужества с учащимися 2 класса средней общеобразовательной школы №1 имени К. С. Заслонова в городе Невель, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

Мероприятия проведены в рамках памятной даты — Дня памяти псковичей, погибших при защите Отечества. Школьникам рассказали о героических подвигах воинов.

Росгвардейцы обсудили с ребятами важность преемственности поколений и формирования у молодежи гордости за свою страну, и дали школьникам примерить экипировку сотрудника ведомства. Руководство школы поблагодарило росгвардейцев за активное участие в патриотическом воспитании молодого поколения.