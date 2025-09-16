Общество

О сотрудничестве с несколькими странами договорилась Псковская делегация на Слёте Всемирного фестиваля молодёжи

Делегация Псковской области участвует в первом слёте Всемирного фестиваля молодёжи. В рамках работы Псковская делегация занимается выстраиванием международных связей. Подписано несколько соглашений о сотрудничестве и договоров о совместных проектах. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Псковская делегация подписала соглашение о сотрудничестве между АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» и Марокканским Комитетом Всемирного фестиваля молодёжи.

Подписано соглашение о сотрудничестве с Национальным подготовительным комитетом Маврикия Всемирного фестиваля молодежи.

Также делегация встретилась с представителями Абхазской Республики и договорилась о совместных проектах.

Напомним, что первый слёт Всемирного фестиваля молодёжи проходит с 17 по 21 сентября в Нижнем Новгороде. Он собрал 2 000 молодых людей: 1 000 из России и 1 000 из 120 зарубежных стран. В их числе – 6 представителей Псковской области.