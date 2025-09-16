Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
О новый местах для туристов
Развитие Силово-Медведево
ПЛН 25 лет
Поднять из руин Романова горка в Пскове
развивающие секции для детей
Господин Рейтингомер
Парижский вечер в ресторане «Гельдт»
вкусно и полезно плавленый сыр
Воскресные бранчи в «Покровском»
о работе профсоюзных здравниц
ПЛН-25 Вызовы для лидера
МАФы Пскова и Великих Лук
Педагог стала фермером
 
 
 
ещё Общество 16.09.2025 16:440 За неделю заболеваемость ОРВИ в Псковской области выросла в два раза 20.09.2025 10:400 Стало известно, сколько пенсионных баллов принесет средняя зарплата в 2025 году 20.09.2025 09:400 О сотрудничестве с несколькими странами договорилась Псковская делегация на Слёте Всемирного фестиваля молодёжи  20.09.2025 09:200 Ограждения хоров отреставрировали в церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах 20.09.2025 09:000 Максим Костиков: Из 50 лет моей жизни 25 посвящены ПЛН 19.09.2025 21:400 «Семейные ценности»: Как подготовиться к родам? ВИДЕО
 
 
 
Самое популярное 13.09.2025 11:000 Интерактив: Кто «обкромсал» деревья? 18.09.2025 18:394 Стал известен размер пенсии Анатолия Чубайса 16.09.2025 10:020 Прыгнувший за борт прогулочного теплохода в районе Снятной горы в Пскове мужчина найден мертвым 15.09.2025 08:385 Опубликованы предварительные итоги выборов в муниципальные Собрания в Псковской области 13.09.2025 16:400 Прыгнувшего за борт теплохода мужчину разыскивают в районе Снятной горы в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Стало известно, сколько пенсионных баллов принесет средняя зарплата в 2025 году

20.09.2025 10:40|ПсковКомментариев: 0

Россияне с заработной платой около 105-110 тысяч рублей в месяц смогут заработать в учет будущей пенсии от 4,5 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК) за этот год, рассказал доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«По моим прогнозам, средняя заработная плата в 2025 году составит 105-110 тысяч рублей. При реализации обозначенного прогноза у гражданина со средней заработной платой будет сформировано от 4,567 ИПК до 4,784 ИПК», — сказал Балынин.

При ежегодном формировании такого количества пенсионных баллов в течение 25 лет пенсия может составить более 25,5 тысячи рублей. При стаже в 30 лет она может превысить 28,8 тысячи рублей, а при стаже 35 лет — 32 тысячи рублей, пишут РИА Новости.

«Соответственно, мы получаем, что средняя заработная плата позволяет обеспечить страховую пенсию в размере на 2-5% выше средней страховой пенсии по старости при страховом стаже в 25 лет, на 15-19% — при страховом стаже в 30 лет, на 28-33% — при страховом стаже в 35 лет», — отметил эксперт.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какой масштабный проект в дорожной инфраструктуре Пскова необходим в первую очередь?
В опросе приняло участие 247 человек
20.09.2025, 10:400 Стало известно, сколько пенсионных баллов принесет средняя зарплата в 2025 году 20.09.2025, 10:200 Иностранца осудили за контрабанду табака через границу в Псковской области 20.09.2025, 10:000 ПЛН приглашает псковичей на автофестиваль в честь своего 25-летия 20.09.2025, 09:400 О сотрудничестве с несколькими странами договорилась Псковская делегация на Слёте Всемирного фестиваля молодёжи 
20.09.2025, 09:200 Ограждения хоров отреставрировали в церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах 20.09.2025, 09:000 Максим Костиков: Из 50 лет моей жизни 25 посвящены ПЛН 20.09.2025, 00:170 Пять автомашин стали участниками ДТП в Пскове на одном перекрестке за 40 минут. ФОТО 19.09.2025, 22:020 У путешественника Марка Мордовцева пытались отобрать флаг Псковской области в Перу
19.09.2025, 22:000 Как избежать налогообложения при дарении собственности и имущества, рассказал эксперт 19.09.2025, 21:400 «Семейные ценности»: Как подготовиться к родам? ВИДЕО 19.09.2025, 21:250 Военного блогера Романа Алехина признали иноагентом 19.09.2025, 21:220 В Доме купца Белянина в Изборске открылась выставка графики Петра Зубченкова
19.09.2025, 21:200 Великолукский романтик оплатил подарки для девушки найденной банковской картой 19.09.2025, 21:170 Первый современный ТЦ Пскова «Максимус» готовится отметить 22-летие  19.09.2025, 21:140 Проект «Предметный мир войны» представили псковским краеведам 19.09.2025, 21:100 Фестиваль театрального искусства «Наследники Победы. В Себеж к Гердту» пройдет 20 сентября
19.09.2025, 21:050 Сотню участников соберет фестиваль адаптивных видов спорта в Пскове 19.09.2025, 21:020 Ольга Тимофеева: «Пушкинская школа» и «Михайловское» объединяют людей, которым дорого наше культурное наследие 19.09.2025, 20:580 День в истории ПЛН. 19 сентября 19.09.2025, 20:540 Стали известны даты проведения 18-го фестиваля «Исаборг»
19.09.2025, 20:431 На острове имени Залита проведут публичные слушания по вопросу строительства гостиницы 19.09.2025, 20:400 Мисс Псков 2024 приняла участие в титульной фотосессии 19.09.2025, 20:210 В псковском ресторане «Гельдт» показывают спектакль «Романс о любви» 19.09.2025, 20:000 В Пскове проходит открытие пятизвездочного отеля «Генрих» на месте фабрики Мейера
19.09.2025, 20:000 Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 20 сентября 19.09.2025, 19:380 Мужчина утонул в озере Мелкое в Невельском округе 19.09.2025, 19:250 Фитосанитарную зону по большому черному еловому усачу установили в Невельском округе 19.09.2025, 19:230 На Kazan Digital Week договорились о выработке единых критериев доверенного репозитория открытого ПО
19.09.2025, 19:050 Баттл автозвука и брейк-данса увидят зрители на автофестивале «Автомир Пскова» 19.09.2025, 18:580 Псковский перинатальный центр готовится к модернизации 19.09.2025, 18:580 В старый корпус псковской гимназии №27 после ремонта переведут начальные классы 19.09.2025, 18:380 Хорошо бы каждый год по три раза в квартал
19.09.2025, 18:200 Росгвардейцы провели уроки мужества для невельских учащихся 19.09.2025, 18:170 Посетителей сельскохозяйственной ярмарки Псковского района просят подготовить различные способы оплаты 19.09.2025, 18:000 Конкурс инициативных проектов запустил прием заявок в Псковской области 19.09.2025, 17:550 Два автомобиля столкнулись на Октябрьской площади в Пскове. ВИДЕО
19.09.2025, 17:510 Москвича снова отправят за решетку за нарушение отбывания принудительных работ в Великих Луках 19.09.2025, 17:350 ДТП произошло на Октябрьской площади в Пскове 19.09.2025, 17:350 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 19 сентября 19.09.2025, 17:220 В Псковской области реализуют проекты по повышению безопасности на дорогах
19.09.2025, 17:220 Группа «Атриум» заявилась для участия в псковском фестивале «Доброй рок» 19.09.2025, 17:050 На заводе «Титан-Полимер» автоматизируют лабораторные измерения 19.09.2025, 16:560 Профсоюзы России отмечают 120-летие 19.09.2025, 16:500 Группы Don Bidon, «Нами», «Питоны 3000» могут стать гостями фестиваля «Доброй рок»
19.09.2025, 16:440 Великолучанина привлекли к ответственности за уклонение от обязательных работ 19.09.2025, 16:410 Формат автофестиваля очень востребован и интересен для Пскова — Николай Королев 19.09.2025, 16:360 Концерт «Голоса древних струн» состоится в псковском БКЗ 19.09.2025, 16:300 Преображение воинского мемориала в деревне Ершово. ФОТОРЕПОРТАЖ
19.09.2025, 16:291 Готовность объектов ЖКХ к отопительному сезону составляет 89% — Михаил Ведерников 19.09.2025, 16:250 Уравнение на физкультуре 19.09.2025, 16:180 «Хайпожоры»: Восстание зумеров и выходные без интернета. ВИДЕО 19.09.2025, 16:080 Псковский психолог назвала изменения в структуре семей причиной низкой рождаемости
19.09.2025, 15:580 Обновлённая выставка «Отец Героя» открылась в фонде «Защитники Отечества» 19.09.2025, 15:450 Псковский и Могилевский районы подписали план мероприятий по приграничному сотрудничеству 19.09.2025, 15:340 Иноагента Жилинского* будут судить в Псковском районе за отсутствие отчетов 19.09.2025, 15:270 «Дневной дозор»: Нужно ли дать возможность гражданам оценивать чиновников через «Госуслуги»?
19.09.2025, 15:250 Национальный туристический маршрут протестировали люди с ОВЗ в Псковском кремле 19.09.2025, 15:210 Компанию великолучан подозревают в краже 20 банок тушенки 19.09.2025, 15:150 Стало известно, куда уехал молодой дирижер псковской филармонии Александр Антонов 19.09.2025, 14:570 Конференц-проект, объединяющий Псковскую и Витебскую области, инициировали в «Михайловском»
19.09.2025, 14:530 Опрос об электросамокатах запустил Молодежный парламент при областном Собрании 19.09.2025, 14:410 Концерты в зале псковской филармонии за сезон посетили более 25 700 зрителей 19.09.2025, 14:330 Великолучанина будут судить за серию краж продуктов 19.09.2025, 14:180 «Лидер Авто» представит GMC, ⁠Mercedes и Mazda на автофестивале-выставке ПЛН
19.09.2025, 14:150 Островская больница объявила об услуге вакцинации от гриппа на дому 19.09.2025, 14:130 Новый дирижер из Петербурга появится в псковской филармонии 19.09.2025, 14:050 Покупка билетов в театр на 34 000 рублей обернулась обманом для жителя Пскова 19.09.2025, 14:020 Концерт к 130-летию Сергея Есенина состоится в Пскове
19.09.2025, 13:540 Будущим мамам в Пскове рекомендуют посещать психолога дважды за беременность 19.09.2025, 13:460 Детский новогодний спектакль готовит псковская филармония 19.09.2025, 13:390 Александр Котов: Работу депутатов оценивают на выборах и встречах с избирателями 19.09.2025, 13:281 Учения с применением оружия пройдут на полигоне «Завеличье» вечером 19 сентября
19.09.2025, 13:220 Семерых детей укусили клещи в Псковской области за неделю 19.09.2025, 13:200 Минпросвещения отреагировало на заявления Рособрнадзора о нагрузке на школьников 19.09.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности»: Как подготовиться к родам? 19.09.2025, 13:030 ОЭЗ «Моглино» и АНО «Общественный капитал» подписали соглашение о сотрудничестве
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru