Общество

Стало известно, сколько пенсионных баллов принесет средняя зарплата в 2025 году

Россияне с заработной платой около 105-110 тысяч рублей в месяц смогут заработать в учет будущей пенсии от 4,5 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК) за этот год, рассказал доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«По моим прогнозам, средняя заработная плата в 2025 году составит 105-110 тысяч рублей. При реализации обозначенного прогноза у гражданина со средней заработной платой будет сформировано от 4,567 ИПК до 4,784 ИПК», — сказал Балынин.

При ежегодном формировании такого количества пенсионных баллов в течение 25 лет пенсия может составить более 25,5 тысячи рублей. При стаже в 30 лет она может превысить 28,8 тысячи рублей, а при стаже 35 лет — 32 тысячи рублей, пишут РИА Новости.

«Соответственно, мы получаем, что средняя заработная плата позволяет обеспечить страховую пенсию в размере на 2-5% выше средней страховой пенсии по старости при страховом стаже в 25 лет, на 15-19% — при страховом стаже в 30 лет, на 28-33% — при страховом стаже в 35 лет», — отметил эксперт.