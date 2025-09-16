Общество

На 12% увеличилось число бронирований в Пскове

Псков прибавил 12% бронирований среди городов экскурсионного туризма. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии.

По итогам лета сразу несколько экскурсионных маршрутов стали заметно популярнее, чем были в прошлом году: по приросту числа бронирований лидировали Смоленск (+14%) и Псков (+12%). Увеличение спроса также отмечалось в Костроме (+7%), Екатеринбурге и Великом Новгороде (по +6%), Нижнем Новгороде (+5%).

«Несмотря на точечное снижение турпотока в отдельных регионах, летний сезон 2025 года в целом можно считать успешным... Существенным фактором стал рост популярности автомобильного туризма – в условиях нестабильной работы аэропортов и задержек рейсов многие туристы предпочли передвигаться на личном или арендованном транспорте. Этот формат особенно востребован среди семейных путешественников, поскольку позволяет гибко планировать маршрут и экономить на логистике. Кроме того, мы зафиксировали заметный рост интереса к экскурсионному отдыху: все больше туристов включали в свои маршруты не только пляжные курорты, но и культурные центры, совмещая отдых с познавательными поездками», — отметила управляющий директор ГК «Островок» Дарья Кочеткова.