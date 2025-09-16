Общество

В России ненаблюдаемое солнечное затмение продлится около 4,5 часа

Частное затмение Солнца, ненаблюдаемое в России и других странах Северного полушария Земли, продлится 21 сентября около 4,5 часа. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Второе в году частное солнечное затмение в разных фазах наблюдается 21 сентября на территории Антарктиды, на юге Австралии, а также в акваториях Тихого и Атлантического океанов.

«21 сентября с 20:30 и до 00:54 по московскому времени произойдет второе в этом году частное затмение Солнца. Максимальная фаза составит 0,854 в 22:42 мск. Общая продолжительность - около 4,5 часа», - сообщили в планетарии.

Максимум затмения будет доступен для наблюдения в Новой Зеландии и с территории некоторых островов тихоокеанского региона, а также в Антарктиде.

«Интересно, что событие будет наблюдаться и на Южном полюсе Земли. В России данное затмение видно не будет», - отметили астрономы.

Затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, период между ними составляет две недели. Солнце, Земля и Луна в эти моменты выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Земля, то люди наблюдают лунное затмение, а если Луна - солнечное. В течение года может произойти 2-5 солнечных затмений, пишет ТАСС.