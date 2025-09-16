Общество

Сельскохозяйственная ярмарка состоялась в Новоржеве

Сельскохозяйственная ярмарка состоялась на рыночной площади Новоржева 21 сентября, сообщается на странице главы Новоржевского муниципального округа Любови Трифоновой в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

«21 сентября в Новоржеве на рыночной площади прошла яркая осенняя сельскохозяйственная ярмарка. Мероприятие стало настоящим праздником для садоводов и огородников, любителей цветов, качественных натуральных продуктов, уникальных ремесленных изделий. Широкий ассортимент товаров поражал своим разнообразием. Посетители могли приобрести саженцы многолетних цветов, деревьев и кустарников, cвежие сезонные овощи и фрукты, рыбные, мясные и молочные продукты, картофель, посуду. Особой популярностью пользовались саженцы цветов, рыба, картофель и яблоки», - сообщила Любовь Трифонова.

Мастера-ремесленники продемонстрировали свое искусство, представив также изделия из дерева и валенки ручной работы.

«Ярмарка создала не только возможности для выгодных покупок, но и стала местом встречи для жителей и гостей города. Праздничное настроение для всех создавали вокальная группа "Ивушки' и сотрудники районного дома культуры. Благодарю сотрудников администрации, отделения полиции, дома культуры и группу "Ивушки'", членов АНО "Дружина" и Анитину И.В. за помощь в организации и проведении ярмарки, обеспечении правопорядка. Благодарю всех, кто сегодня принял участие в ярмарке и представил свою продукцию новоржевцам и гостям города. Уверена, что результат всех порадовал. Вместе мы сможем многое», - добавила глава округа.