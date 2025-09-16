Общество

Псковичей приглашают присоединится к субботнику на месте концлагеря Шталаг-372

Традиционный Большой субботник, который будет проходить на территории воинского захоронения и мемориала на месте концлагеря Шталаг-372, состоится 25 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

«Подобные мероприятия решают сразу две важные задачи. Во-первых, мы поддерживаем порядок в месте, имеющем огромное историческое значение. Во-вторых, совместный труд становится мостом между поколениями, позволяя почувствовать личную ответственность за сохранение этой истории», – отмечают организаторы.

Начало мероприятия – в 17:00, продолжительность составит около полутора часов. Точное место сбора участников субботника можно посмотреть на портале Добро.ру, там же при желании пройти регистрацию, чтобы получить верифицированные волонтёрские часы.

Организаторы обеспечат участников необходимым инвентарём: мешками и перчатками. С собой стоит взять с собой кружку или термос, чтобы угоститься горячим чаем.

Организатор: Псковский городской молодёжный центр.