Псковская область лидирует в СЗФО по темпам роста объёмов привлеченных денег в депозиты – Сбер

По итогам 2025 года жители Северо-Западного федерального округа разместили в Сбербанке на 23% больше срочных вкладов, чем в предыдущем году. Особенную активность проявили жители Северной столицы: доля Петербурга составила более 40%. Финансовое лидерство петербуржцев подтверждает и объём денежных вложений — 53% от депозитов региона. Объём привлеченных денежных средств во вклады в целом по СЗФО увеличился на 36% к 2024 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

Помимо петербуржцев, активно размещают средства на вкладах жители Ленинградской и Архангельской областей. Однако по темпам роста объёмов привлеченных денежных средств в депозиты впереди оказались вкладчики Псковской области и Карелии, показавшие прирост на уровне 47% и 45% соответственно.

Большинство новых договоров в 2025 году было заключено дистанционно: более 60% вкладов открыты через мобильное приложение и веб-версию СберБанк Онлайн. Лидерство по технологичности в Сбере остаётся за петербуржцами и мурманчанами, которые семь вкладов из десяти оформляют онлайн.

«Рост популярности вкладов в 2025 году во многом был ожидаем. Помимо фундаментального фактора — привлекательной процентной ставки в Сбере, обусловленной макроэкономической ситуацией, — важную роль сыграли доступность и удобство сервисов банка, а также возможность увеличить доходность своих вложений. Так, клиенты, которые получают зарплату или пенсию на карту Сбербанка, используют наши подписки и накопительные счета, имеют преимущества в виде повышенной ставки. Именно сочетание выгоды и технологического комфорта в конечном итоге и формирует решение человека о том, где хранить накопления», - отметил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

В Сбербанке сегодня представлена оптимальная линейка вкладов, ставки по которым варьируются в зависимости от срока и суммы, а также возможности снятия и пополнения вложений, рассказали в банке. Вклады можно открыть в отделениях Сбербанка, на устройствах самообслуживания или в Сбербанк Онлайн и его мобильном приложении. Подробнее – на сайте банка.

Реклама: ПАО Сбербанк России. Erid: 2SDnjesermf