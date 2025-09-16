Общество

Приемы граждан проведут депутаты Псковского областного Собрания на неделе

Личный прием граждан проведут депутаты Псковского областного Собрания 23, 24 и 25 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Собрания.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Любой житель Псковской области может напрямую обратиться к депутату, поделиться своими заботами и получить помощь в решении конкретных вопросов. На этой неделе приёмы граждан проведут вице-спикеры Псковского областного Собрания Юрий Сорокин, Игорь Дитрих и депутат Ирина Толмачева», - сообщили в парламенте.

23 сентября, во вторник, с 10:00 до 12:00 прием организует Юрий Сорокин, округ №4 (часть города Пскова – северная часть Ближнего Завеличья, Дальнее Завеличье).

24 сентября, в среду, с 10:00 до 12:00 граждан выслушает Игорь Дитрих, округ №11 (Бежаницкий, Дедовичский, Локнянский и Опочецкий округа).

25 сентября в четверг, с 10:00 до 12:00 осуществит прием Ирина Толмачева, единый избирательный округ.

Приёмы могут проходить как в очном формате (в общественной приёмной партии «Единая Россия» по адресу: улица Гоголя, 9), так и в режиме онлайн, по телефону 8 (8112) 66-25-12.

Необходима предварительная запись.