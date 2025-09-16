Общество

Псковичи могут обратиться на «горячую линию» по профилактике гриппа и ОРВИ

Роспотребнадзор запустил всероссийскую «горячую линию» по профилактике гриппа и ОРВИ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

С 22 сентября по 3 октября специалисты ведомства ответят на вопросы по самым актуальным темам:

где и как можно сделать прививку от гриппа;

как правильно подготовиться к вакцинации и что учесть в день прививки;

можно ли совмещать прививку от гриппа с другими вакцинами;

какие штаммы включены в текущую вакцину;

эффективные неспецифические меры профилактики (гигиена, проветривание, личные средства защиты).

Также эксперты дадут рекомендации для родителей: как защитить детей от заболевания и распознать первые симптомы.

Жители Псковской области с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) могут обращаться по телефонам:

8 (8112) 66-42-79, 8(8112) 66-47-29 - управление Роспотребнадзора по Псковской области, отдел эпидемиологического надзора,

8 (81153) 3-73-70, 8 (81153) 3-65-19 - территориальный отдел в городе Великие Луки, Великолукском, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Бежаницком, Усвятском районах,

8 (81151) 2-15-94, 8 (81151) 2-54-01 - территориальный отдел в Невельском, Пустошкинском, Себежском, Опочецком, Красногородском, Пушкиногорском, Новоржевском районах,

8 (81152) 3-29-89, 8 (81152) 3-19-27 - территориальный отдел в Островском. Палкинском, Печорском, Пыталовском районах.

8 (8112) 66-29-81 - Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области.

На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).