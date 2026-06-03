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Поэтическая поляна в «Михайловском» повторно обработана против клещей

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В Государственном музее-заповеднике Александра Пушкина «Михайловское» вчера, 2 июня, провели повторную противоклещевую обработку. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе музея со ссылкой на заместителя директора Пушкинского заповедника по развитию и продвижению Екатерину Дмитриеву.

Фото Пушкинского заповедника

От опасных насекомых была полностью обработана Поэтическая поляна близ мемориальной усадьбы «Михайловское» (9 га), где уже через несколько дней развернутся главные события LX Пушкинского праздника поэзии (Дней пушкинской поэзии и русской культуры). Предварительно, за несколько дней до запланированного санитарного мероприятия, почти на всей её площади была выкошена трава, где могли бы укрываться насекомые. Эффективность второй дезинсекции проверят в ходе мониторинга, назначенного на 5 июня.

Напомним, что первая дезинсекция в музее была выполнена в середине апреля.

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Работы по борьбе с опасными для человека кровососущими насекомыми на территории Государственного музея-заповедника Александра Пушкина «Михайловское» проводят сотрудники филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области в Опочецком, Красногородском, Пушкиногорском, Новоржевском, Пыталовском округах.

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