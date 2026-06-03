Доброта спасёт мир — Марина Борисенкова о пользе инклюзивных классов в школах

Инклюзивное образование в обычных школах ускоряет развитие детей с инвалидностью и воспитывает доброту у их здоровых сверстников, а псковские учебные заведения уже успешно применяют такой подход на практике. Об этом сообщила председатель Псковской областной организации «Всероссийского общества инвалидов», депутат городской Думы Марина Борисенкова в эфире радио ПЛН FM.

Депутат обозначила, что родители детей с особенностями здоровья чаще всего обращаются за помощью в образовательной и социальной сферах. «Для них крайне важно получение образования в социуме. Если ребёнок с инвалидностью быстрее попадает в среду здоровых сверстников, его развитие становится более быстрым и качественным», — подчеркнула Марина Борисенкова. Она пояснила, что обучение в обычной школе дает таким ученикам больше шансов поступить в вузы, получить достойную профессию и стать квалифицированными специалистами.

Спикер уделила особое внимание влиянию совместного обучения на нормотипичных детей и отметила, что такая практика формирует в обществе культуру принятия различий. «Когда ребёнок находится с другими детьми, нормотипичный ребёнок видит человека с инвалидностью, и это может стать воспитанием добротой. В нашем мире, полном неблагополучия, возможно, именно доброта спасёт мир», — поделилась мнением Марина Борисенкова.

Говоря о материальной базе, депутат констатировала, что Псков адаптирует городскую инфраструктуру под нужды инклюзии. В качестве положительных примеров она привела новую школу на улице Киселёва, которую архитекторы изначально проектировали доступной для всех детей, а также псковскую гимназию №29.

Гимназия №29 успешно использует специализированные классы, позволяющие детям с особенностями и нормотипичным ребятам взаимодействовать и создавать общий социум. При этом депутат указала, что родители не сообщают об острой нехватке мест и не жалуются на отсутствие таких классов.