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Доброта спасёт мир — Марина Борисенкова о пользе инклюзивных классов в школах

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Инклюзивное образование в обычных школах ускоряет развитие детей с инвалидностью и воспитывает доброту у их здоровых сверстников, а псковские учебные заведения уже успешно применяют такой подход на практике. Об этом сообщила председатель Псковской областной организации «Всероссийского общества инвалидов», депутат городской Думы Марина Борисенкова в эфире радио ПЛН FM.

Депутат обозначила, что родители детей с особенностями здоровья чаще всего обращаются за помощью в образовательной и социальной сферах. «Для них крайне важно получение образования в социуме. Если ребёнок с инвалидностью быстрее попадает в среду здоровых сверстников, его развитие становится более быстрым и качественным», — подчеркнула Марина Борисенкова. Она пояснила, что обучение в обычной школе дает таким ученикам больше шансов поступить в вузы, получить достойную профессию и стать квалифицированными специалистами.

Спикер уделила особое внимание влиянию совместного обучения на нормотипичных детей и отметила, что такая практика формирует в обществе культуру принятия различий. «Когда ребёнок находится с другими детьми, нормотипичный ребёнок видит человека с инвалидностью, и это может стать воспитанием добротой. В нашем мире, полном неблагополучия, возможно, именно доброта спасёт мир», — поделилась мнением Марина Борисенкова.

Говоря о материальной базе, депутат констатировала, что Псков адаптирует городскую инфраструктуру под нужды инклюзии. В качестве положительных примеров она привела новую школу на улице Киселёва, которую архитекторы изначально проектировали доступной для всех детей, а также псковскую гимназию №29.

Гимназия №29 успешно использует специализированные классы, позволяющие детям с особенностями и нормотипичным ребятам взаимодействовать и создавать общий социум. При этом депутат указала, что родители не сообщают об острой нехватке мест и не жалуются на отсутствие таких классов.

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Борисенкова Марина Эдуардовна

Борисенкова Марина Эдуардовна

Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва

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