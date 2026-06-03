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Суд над давшей взятку Александру Грацкому Еленой Трошкой отложен до завтра для вызова свидетелей

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Суд над давшей взятку бывшему начальнику управления городского хозяйства администрации города Пскова Александру Грацкому директором ООО «СДМ Проект»  Еленой Трошкой отложен до завтра для вызова свидетелей, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области. 

Псковский городской суд в ходе рассмотрения уголовного дела в отношении директора ООО «СДМ Проект» по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ, исследовал характеризующие её данные.

Судебное заседание отложено для обеспечения стороной защиты явки свидетелей на 10:00 4 июня.

Елена Трошкова обвиняется в даче взятки в виде автомобиля марки EXEED стоимостью более 5 млн рублей бывшему начальнику УГХ администрации города Пскова Александру Грацкому, осужденному за получение взяток. 

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