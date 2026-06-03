Суд над давшей взятку Александру Грацкому Еленой Трошкой отложен до завтра для вызова свидетелей

Суд над давшей взятку бывшему начальнику управления городского хозяйства администрации города Пскова Александру Грацкому директором ООО «СДМ Проект» Еленой Трошкой отложен до завтра для вызова свидетелей, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Псковский городской суд в ходе рассмотрения уголовного дела в отношении директора ООО «СДМ Проект» по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ, исследовал характеризующие её данные.

Судебное заседание отложено для обеспечения стороной защиты явки свидетелей на 10:00 4 июня.

Елена Трошкова обвиняется в даче взятки в виде автомобиля марки EXEED стоимостью более 5 млн рублей бывшему начальнику УГХ администрации города Пскова Александру Грацкому, осужденному за получение взяток.