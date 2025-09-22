Общество

Россельхознадзор выявил в Псковской области заражение луковиц тюльпанов

На складе временного хранения в Псковской области сотрудник Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля 24 000 луковиц тюльпанов, выращенных в Германии, выявил живое имаго насекомого, которое по морфологическим признакам схоже с карантинным вредным организмом, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

По результатам лабораторных исследований в луковицах тюльпанов было подтверждено наличие карантинного объекта – западного цветочного трипса. В целях недопущения распространения карантинных объектов на территории Российской Федерации выпуск заражённых цветов на территорию Российской Федерации запрещен, по решению собственника цветы будут уничтожены.

Западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) вредит всем овощным и большинству декоративно-цветочных культур. Может обитать во всех без исключения цветах. Заселенные листья и цветки быстро увядают и опадают. Повреждение цветочных почек вызывает деформацию цветов и плодов. Западный цветочный трипс не опасен для человека, но может представлять угрозу для продовольственной безопасности, так как является переносчиком вирусных заболеваний растений.